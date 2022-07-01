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日相稱東亞或成烏克蘭第二 趙立堅批：想當北約亞太化急先鋒

國情動向 16:54 2022/07/01

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日本首相岸田文雄6月29日至30日在西班牙參加北大西洋公約組織（NATO）峰會。他表示，歐洲與印太地區的安全防務密不可分，還稱「明天的東亞地區有可能成為第二個烏克蘭」，日方對此深感危機。在北京，外交部發言人趙立堅批日方有意充當北約亞太化的「急先鋒」，指保持冷戰思維只會在本地區挑動陣營對抗，制造對立分裂。

趙立堅批日方挑動陣營對抗 製造對立分裂

日本、韓國兩個亞洲國家的領導人今年首次參加北約峰會。岸田文雄表示，歐洲與印太地區的安全防務密不可分，試圖憑借強制手段單方面改變現狀的現象在東海和南海不斷發生。岸田文雄稱，「明天的東亞地區有可能成為第二個烏克蘭」，日方對此深感危機。

趙立堅今日表示，日方在北約峰會上的老調重彈實際上是在為自身擴軍強武尋找借口，對此，各方早就看得一清二楚。他反問，在談論東亞的明天時，首先應該想想東亞的昨天發生了什麼。如果日方真心希望東亞和平穩定，就應該認真反省自身軍國主義侵略歷史，從中吸取深刻教訓，而不是四處煽風點火，唯恐天下不亂。

他同時表示，日方強調歡迎北約加大對印太地區的投入，有意充當北約亞太化的「急先鋒」。這一做法完全是出於一己之私，保持冷戰思維只會在本地區挑動陣營對抗，製造對立分裂。這對包括日本在內的地區國家沒有任何好處。

鄭永年：美國建立亞洲版北約 或出現更多「烏克蘭場景」

趙立堅強調，東亞是和平穩定的高地，合作開發的熱土，不是地緣政治的角鬥場。任何損害本地區和平穩定，破壞本地區團結合作的行徑，都將遭到中國人民和東亞各國人民的共同反對，注定不會得逞。中方也會密切關注北約相關動向，對損害中方利益的情況不會坐視不管。

在北約峰會期間，韓方表示，通過中國實現韓國出口經濟繁榮的時代走向結束，韓國要加強與歐洲的合作發展經濟。這一表態被一些分析認為是一種「脫中國」的論調。趙立堅表示，中國和韓國同為亞洲重要國家，互為重要合作伙伴，擁有廣泛共同利益。中韓雙方應不斷努力，推動兩國戰略合作伙伴關係與時俱進，共同致力於維護和促進亞洲的和平穩定與發展。

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責任編輯：尹航

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