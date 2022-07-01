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6月北京二手房成交量按月增近3成 機構：量升價穩為7月主基調

經濟脈搏 17:48 2022/07/01

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北京6月二手房網簽11009套，較上月增長28%。麥田房產分析師認為與上個月北京受疫情影響基數較低有關，「量升價穩」為7月主基調。

據北京青年報，北京住建委官網數據顯示，6月北京二手房網簽11009套，較上月增長28%。不過，機構認為6月成交量環比大幅增長，也與上個月北京受疫情影響基數較低有關。

6月份1.1萬餘套的二手房成交量難言理想，麥田分析師認為主要有三個原因，一是6月北京仍舊有散發疫情，對市場的影響仍然存在；二是疫情和經濟大環境影響了人們的收入預期，一些購房者的置業計劃有所改變；三是在全中國樓市普遍低迷的大環境之下，買房者的觀望情緒有所加重，根據麥田數據統計顯示，6月份，客戶平均成交周期比上月增加8.3天。

在成交量未完全復甦的情況下，部分急賣房東對價格做出了一定讓步，根據麥田數據顯示，6月份議價空間環比上月擴大0.21個百分點。掛牌價方面，根據麥田數據統計顯示，6月掛牌價和5月相比維持平穩，下降幅度幾乎可以忽略不計。雖然成交量在低位運行，北京二手房價格仍然維持平穩，說明北京樓市的價格支撐是比較足的。

但從上下半月的網簽量對比來看，下半月市場增長還是比較明顯的，剔除休息日因素，6月下半月日均網簽量比上半月增長50.3%，說明市場正在恢復中。雖然經歷疫情反覆的考驗，但北京市場的韌性仍然很強。

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責任編輯：袁瑋婧

 

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