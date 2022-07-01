回應約翰遜 中國外交部：英方應正視香港已回歸祖國25年的現實

香港回歸中國25周年之際，英國首相約翰遜發表視像演說，稱英國不會放棄香港，會繼續履行對香港的承諾，並致力令中國履行承諾，包括港人治港。

在北京，外交部發言人趙立堅強調，香港是中國的香港，任何外部勢力無權干涉。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，也根本不存在所謂「承諾」。

他指出，英方一再拿《中英聯合聲明》說事，只會再次暴露他們陰暗、過時的殖民主義心態和打著人權旗號抹黑香港形象的險惡意圖。英方應該正視香港已回歸祖國25年的現實，客觀公正看待香港發展，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要再給中英關係製造麻煩。

約翰遜在視像演説中，聲稱中方未能遵守承諾，尊重根據《中英聯合聲明》達成的一國兩制安排，威脅香港人的權利及自由，及香港的持續進步及繁榮。

趙立堅：任何對「一國兩制」抹黑都是徒勞

另外，美國國務卿布林肯亦發表聲明，稱7月1日是「一國兩制」下承諾「50年不變」的中間點，但現在看來，「香港和北京當局不再將民主參與、基本自由和獨立媒體視為此一願景的一部分」。他表示，美國會與港人站在一起，呼籲恢復被允諾的自由。

趙立堅批評，個別西方國家在這一屬於包括香港同胞在內的全中國人民的喜慶時刻跳出來，對「一國兩制」在港實踐說三道四，對純屬中國內政的香港事務指手畫腳，中方對此堅決反對，強烈譴責。

他強調，這些國家動輒把民主、人權掛在嘴邊，卻對自身存在的嚴重問題和斑斑劣跡視而不見，他們沒有資格對一個繁榮穩定和團結奮進的香港說三道四。要正告這些國家，任何對「一國兩制」成功實踐的抹黑都是徒勞的，任何對中國內政的插手干預都不可能得逞。任何外部勢力都阻擋不了「一國兩制」行穩致遠、香港保持繁榮穩定的前進步伐。

責任編輯：林佩怡

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