內地逾4成家庭有車 浙江擁最多「百萬汽車家庭」

國家統計局近期公布《中國人口普查年鑒·2020》，披露全國及各省份家庭用車價位情況。數據顯示，中國有車家庭比例超過四成。在有車家庭中，超過八成的家庭開20萬元（人民幣，下同）以下的汽車。擁有的汽車總價超過100萬元的家庭僅為0.27%，其中浙江省擁有最多「百萬汽車家庭」。

根據年鑒長表數據資料的第九卷，中國有車家庭比例達到41.67%。從全國情況來看，兩個省份的有車家庭超過50%，分別是江蘇（51.07%）和山東（50.59%），該數據甚至超越北京和上海等超大型城市。

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這主要是因為包括一線城市在內的部分大城市，近年來普遍實施汽車限牌、限號等防治城市擁堵的政策，一定程度上放緩了增速。同時，部分超大城市人口多、地面交通擁堵，但地鐵網絡密集，乘坐地鐵上班的比例較高，加之停車難等因素，很多家庭沒有購車。

逾8成有車家庭開20萬元以下汽車

從擁有全部家用汽車的總價價位來看，有33.9%的家庭汽車價格在20萬元以下，佔全部有車家庭的81.2%，反映該價位汽車仍是大多數家庭的選擇。其中，汽車總價不滿10萬元的家庭佔比為16.13%，佔全部有車家庭的38.7%。

全國而言，總價在100萬元以上的家庭佔比僅為0.27%，僅佔全部有車家庭的0.65%。其中，「百萬以上汽車家庭」佔比最高的是浙江，達到0.99%，佔該省全部有車家庭的2%。上海和北京百萬汽車家庭佔比分別為0.81%和0.72%，至於另一經濟大省廣東佔比為0.44%，不到浙江一半，更落後於江蘇、福建位列第6位。

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為何浙江的「百萬汽車家庭」最多？其原因則涉及到經濟發展水平、經濟產業機構、區域均衡度等方面。首先，浙江的全體居民收入在31個省份中，僅次於北京和上海，遠超廣東和江蘇這些經濟大省，是全國平均水平的1.64倍。從經濟產業結構來看，該省也是國內民營經濟最為發達、市場化程度最高的省份之一。

內媒「第一財經」引述杭州規劃委員會專家委員會副主任委員湯海孺分析，指出民營經濟以小公司居多，就商業經營而言，有較大買豪車的需求。這不僅是把汽車視作生活消費品，而是作為廣告和營銷方式，更是商務活動和企業營銷的手段。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞也表示，在私營經濟發達的地方，豪車是一種展示。浙江民營經濟最為發達，個體老闆多，既有這種財力支持，也有這種客觀需要。

責任編輯：易燕丹

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