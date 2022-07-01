上海出招穩就業 確保「零就業家庭」至少1人有工開

受新冠肺炎疫情衝擊，上海表示就業形勢面臨前所未有的風險挑戰，市政府發布穩就業意見，提到要將高校畢業生等青年就業，作爲重中之重；並加強困難群體就業援助，在有就業意願且服從安排的前提下，確保「零就業家庭」在確認後1個月内，家庭成員至少1人實現就業。

上海市政府官網周五（1日）發布《關於做好本市當前和今後一個時期穩就業工作的意見》，提到今年以來，受疫情影響，全市整體就業人數出現下降趨勢，登記失業人數迅速上升，勞動力市場流動性急劇收縮，高校畢業生等重點群體就業難度明顯加大，各項就業目標進度大幅滯後於計劃預期。加上受疫情影響，經濟下行壓力加大、企業預期不穩信心不足、新增勞動力創歷史新高、前期求職招聘活動受限等複雜因素，就業形勢面臨前所未有的風險挑戰。

高校畢業生就業 重中之重

意見要求，要降低企業用工成本，落實好社保費率降低、社保和住房公積金緩繳、房租減免、穩就業補貼、創業擔保貸款、普惠金融貸款、稅收優惠等國家和我市各項援企纾困政策，充分發揮政策組合效應；加大人才引進、服務和支持力度，助力企業穩定人才隊伍；支持企業以訓穩崗，發揮技能培訓提技能穩崗位的作用等。

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意見明確，將高校畢業生等青年就業作爲就業工作重中之重，努力確保本市2022屆高校畢業生畢業去向落實率，不低於2020年同期水平。鼓勵更多本市高校畢業生應征入伍。擴大就業見習規模，全年募集不少於2.7萬個就業見習崗位。鼓勵國有企業、機關事業單位、基層服務項目、基層就業崗位吸納高校畢業生。

確保年内失業人士再就業 不少於13萬人

同時，加強失業人員就業幫扶和基本保障，落實用人單位吸納失業人員的一次性就業補貼政策，重點鼓勵用人單位吸納失業3個月及以上人員。方百計幫助有就業意願的失業人員重新實現就業創業，確保今年内失業人員實現再就業不少於13萬人。確保到今年末，停止領取失業保險金人員中，50%以上實現重新就業。

此外，加強困難群體就業援助，做好對大齡失業人員、長期失業青年、零就業家庭成員、低收入困難家庭成員、殘疾人和刑滿釋放、戒毒康複人員等困難群體的就業援助。

在有就業意願且服從安排的前提下，確保「零就業家庭」在確認後1個月内家庭成員至少1人實現就業，就業困難人員在認定後3個月内實現就業，確保今年内就業困難人員實現就業不少於5萬人。

責任編輯：林佩怡

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