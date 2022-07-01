國家衛健委：入境人員隔離期間 排查新冠同時應排查猴痘

國家衛健委發布猴痘防控技術指南（2022年版），提到現有入境人員隔離期間，在排查新冠病毒感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查。

指南表示，猴痘臨床表現主要為發熱、皮疹、淋巴結腫大等。今年5月初以來，已有20多個非地方性流行國家發現多宗病例，並且出現人際傳播。

疫區歸國出現皮疹 應主動就醫

指南表示，在預防方面，出入境人員和涉疫地區人員需關注所在國的猴痘疫情信息。在猴痘地方性流行地區，盡量避免與囓齒類動物和靈長類動物（包括患病或死亡的動物）發生接觸，不直接接觸動物的血和肉，必須徹底煮熟後才能食用。處理染病動物或感染組織以及在屠宰過程中，應佩戴手套及其他適當的防護用品。

疫區歸國人員需注意自我健康監測，出現皮疹等症狀時，應主動就醫，並告知接診醫生疫區旅行史，以助診斷和治療。若在國外有過接觸史和暴露史，尚未出現症狀，可主動聯繫當地疾控中心諮詢和報備。

指南指出，各級各類醫療衛生機構日常接診發熱伴出疹病人時，應注意詢問病例流行病學史，同時進行病原學篩查，排除水痘、風疹、麻疹或其他明確病因引起。

而現有入境人員隔離期間，在排查新冠病毒感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查，特別是入境前21天內有猴痘疫情報告國旅居史的人員，密切監測出疹情況，發現可疑人員或疑似病例，應按相關規定及時報告轄區疾控機構，並轉送定點收治醫療機構。

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責任編輯：林佩怡

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