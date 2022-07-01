深圳上半年二手房成交按年大跌65% 為2007年以來最低谷

伴隨6月收官，深圳2022年上半年樓市成交數據出爐。樂有家根據深圳官方平台數據統計，2022年上半年，深圳二手房僅成交9965套，按年大跌近65%，為2007年以來最低谷，甚至比2008年上半年還要少52%。

價格方面，據深圳貝殼研究院數據顯示，2022年上半年二手房新增掛牌均價按年下跌0.8%，較去年下半年下跌1.5%。

5月後成交量緩慢回升 至2000套以上

深圳貝殼研究院表示，整體來看業主心態和預期有所弱化，報價趨向合理。今年上半年二手房成交議價率為5.9%，創下近年來新高，也表明當前博弈偏向於買方市場，尤其急於出售或急需用錢的業主議價空間更大。

對於上半年二手房成交大跌，中國城市經濟專家委員會副主任宋丁稱，去年一季度基數較高，而今年上半年全程低迷，五一節後小幅回升，但遠不能與去年相比，所以上半年成交按年大跌是意料之中的事。

根據深圳官方數據顯示，深圳二手住宅成交量自今年2月達到近年來最低值後止跌回升，5月成交量緩慢回升，而6月略有回落。

2022年1至4月，深圳二手住宅月度成交量均不足2000套，成交量依次為1557套、872套、1117套、1860套，5至6月，月成交超過2000套，分別為2318套和2241套。不過，這與業內關注的5000套「榮枯線」仍相去甚遠。

在二手住宅成交減少同時，上半年深圳新房住宅成交量也明顯減少。深圳貝殼研究院數據顯示，2022上半年，深圳共有57個項目取得批售，合計供應新房26228套。其中，新房住宅17353套，較去年上半年增長24.6%，較去年下半年下降63.4%。各區方面，龍華、寶安、龍崗為住宅供應主力，住宅供應均超3000套，其中龍華住宅供應量以5862套領先全市。

深圳貝殼研究院稱，6月年中衝刺模式開啟，房企推盤積極性上升，住宅供應達到今年最高值，令住宅庫存持續上升，整體去化表現一般，導致去化成交週期延長。非住宅可售套數為53223套，去化壓力較大，去化週期上升至39.2個月。

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責任編輯：蒯宇澄

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