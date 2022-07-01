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中國三家航空公司向空客共買292架A320NEO系列飛機

社會熱點 20:08 2022/07/01

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中國國航、南航和東航今日（1日）發公告，三家公司分別向空客購買92架、96架和100架A320NEO系列飛機。

國航公告稱，公司及全資子公司國航進出口公司與空客公司於2022年7月1日簽訂國航購置協議，向空客公司購買64架空客A320NEO系列飛機；公司控股子公司深圳航空與空客公司於2022年7月1日簽訂深圳航空購置協議，向空客公司購買32架空客A320NEO系列飛機。前述96架空客A320NEO飛機的基本價格合計約為122.13億美元（2020年1月價格）。

南方航空在上交所公布，向空客購買96架A320NEO系列飛機，於2024年至2027年分批交付。96架A320NEO系列飛機的基本價格約122.48億美元(約818.94億元人民幣)。該公司擬通過業務營運、商業銀行貸款或其他融資方式為本次購買的96架A320NEO系列飛機提供資金。

中國東航公告，公司與空中公司在中國上海簽訂《購買100架A320NEO系列飛機協議》，向空客公司購買100架A320NEO系列飛機。上述100架飛機計劃於2024年至2027年分批交付於公司。本次購買的100架A320NEO系列飛機的的基本價格合計約為127.96億美元。

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責任編輯：李冰琪

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