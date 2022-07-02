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內地增183宗本土病例 京滬航班陸續恢復

社會熱點 10:57 2022/07/02

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內地新增183宗本土疫情，安徽佔135宗，大部分在宿州的泗縣，當地過去一周來累積279宗；其餘病例來自江蘇、遼寧、浙江等省區，北京、上海無新增。

國家衛健委公布，截至1日，新增本土確診病例38宗，安徽34宗，山東3宗，江蘇1宗，另有1宗無症狀感染轉確診；本土無症狀感染145宗，安徽101宗，江蘇29宗，遼寧8宗，浙江3宗，山東2宗，廣東1宗，四川1宗。無新增死亡或疑似病例。最受關注的北京、上海均未通報任何新增病例。

徽宿州的多個縣實施管控，市民除統一安排的核酸採樣外，必須足不出戶、不出家門，同時禁止在樓道、停車場、露天區域等居民區集聚攀談。

江蘇無錫要求市民非必要不離境，否則需持48小時內核酸檢測陰性證明；主動配合開展核酸檢測，拒配合防疫工作及瞞報、謊報個人相關情況者，將被嚴肅追究責任。當地的汽車客運站根據相關疫情管控要求，2日起暫停所有班線運行，具體班線恢復時間未定。

同時，因應北京和上海疫情緩和，以上海為主運營基地的多家航空公司率先恢復京滬航班，本月3日起，吉祥航空每日執行1班浦東至大興往返航班，5日起每周4班虹橋至大興往返航班。國航、南航、海航、深圳航空、四川航空等航空公司，未來一周也都將陸續恢復上海往返北京的航班。

責任編輯：陳建錫

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疫情 安徽省 遼寧 北京 上海 新冠肺炎疫情

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