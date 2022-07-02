小麥、大蒜抵首期 官媒批房企怪招或令農民墮入陷阱

從小麥、大蒜代替首期到允許以西瓜付款，房企促銷手法層出不窮，官媒警告，這類手法是變相逃避限價監管，對低收入的農村居民來說更可能是個陷阱。

國務院轄下《經濟日報》發表評論文章指，今年以來，房地產市場下行壓力加大，市場信心不足，加上部分地區疫情起伏反覆，房企業績相對低迷，運營壓力較大。通過各種手段實現資金回籠，是房企不得不面對的現實。從行為訴求看，這些促銷的根本目的是為了吸引眼球、擴大知名度，並挖掘農民的買接潛力。

創新的營銷方式本來無可厚非，但要警惕這種模式隱藏著一定風險，通過給小麥、大蒜、西瓜虛高定價的做法，等於間接降低了樓價。今年來不少城市為了穩定房地產市場，相繼出台「限跌令」，嚴控大幅降價銷售行為，房企絞盡腦汁的花式促銷行為，是為了變相逃避限價等監管。

農民收入來源單一，亂加槓桿有斷供風險

同時，這做法增加了買家的潛在風險，農民往往沒有住房公積金等保障，收入來源較單一。在房企營銷話術下，如果沒有理性考慮住房需求，也沒有平衡家庭資產購買力，通過加槓桿的方式購房，後續可能會有斷供風險。因此，對一些經濟基礎薄弱的農民來說，農產品換樓看起來是餡餅，但也可能是陷阱。

除了農產品換樓，之前一些地方還推出「買樓送工作」、「買樓送土豬」等做法，但並沒有達到預期效果，這也給相關城市提了醒，穩樓市需要權宜之計，更需從長計議。影響樓市的因素包括供需關係、金融政策、調控政策等。從長期來看，人口流動是制約樓市銷售的重要因素，產業發展才是吸引人才的關鍵。

文章指，房企經營要合情合理才能走得更長遠，想實現自救還需更加注重商業模式創新，不斷探索新的增長點，切忌出現「病急亂投醫」的現象。

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責任編輯：陳建錫