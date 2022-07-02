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韓劇《安娜》這情節被指辱華 中韓網民再爆罵戰

社會熱點 12:50 2022/07/02

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秀智主演的新劇《安娜》近期播出後廣受好評，但其中一段講述主角典當手錶的劇情卻被指「辱華」，中國網民群起聲討並揚言罷看，韓國網民亦反唇相譏。

「辱華」的劇情來自最新播出的第2集，飾演藝廊員工的秀智拿著一隻貴價手錶到當舖典當，但店員看了手錶設計後卻表示它是隻山寨貨，並說幾年前曾爆出嚴重的詐騙案，一些從中國製造的手錶送到瑞士後，鎖個螺絲、貼上當地製造的標籤，便賣到800萬至1000萬韓元，而實際成本才10萬韓元左右。

該劇情其實改編自韓國一宗真實騙案、2006年的Vincent & Co.詐騙事件，涉案公司從中國進口廉價機芯、錶帶，再送往瑞士組裝，並偽裝成貴價手錶出售。

但由於中國製造被與山寨貨連繫在一起，事件在中國國內引起不滿，大批網民批評韓國人的氣量小、三觀不正、模糊重點，亦有人說明明是韓國人詐騙韓國人，卻硬要把中國拖下水，言外之意就是要說中國賣假貨。另有網民指，劇中還有疑似在貶低上海的劇情。部分人因此發起罷看，並獲得一定響應。

韓國網民也不甘示弱，表示中國賣假貨是鐵一般事實，根本沒有爭議，又說不介意中國人的抵制和罷看，因為他們看的都是盜版。

責任編輯：陳建錫

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