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工人月薪不到700元？ 港鐵新車製造商中車集團這樣回應

經濟脈搏 14:54 2022/07/02

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全球最大軌道交通設備製造商、央企中車集團，傳出旗下高鐵廠工人大幅降薪，部分人6月出糧僅683元（人民幣，下同）。該集團否認，並說當月出糧兩次。

內媒報道，該爭議源自社交網站知乎的一則貼文，一名網民上傳糧單截圖，稱收到中車青島四方機車車輛股份有限公司所發的薪金，但只有683元，隨後多名據稱在該公司工作的網民也表示薪金相若。中車四方是中車集團的核心子公司兼最大的高鐵製造商，以薪酬待遇較高著稱，該消息令不少人感意外。

另外，中車四方也承建多條境外的高鐵線，包括2017年與港鐵簽約提供93列地鐵列車，成為港鐵歷來最大規模的車輛採購項目。

報道分析指，在疫情對鐵路客運的持續影響下，中車集團主要產品銷量近年下滑明顯。今年首季報，中車集團鐵路裝備業務營收為53.49億元，按年減少了64.83%。其中，動車組業務收入從去年同期的119.27億元下降至13.02億元，是導致鐵路裝備業務營收下滑的主要原因。

中車集團黨委工作中心主任高亢回應稱，上述情況牽扯到結算的問題，中車四方6月工資其實是分為兩次發放的，在7月1日也發了一次。高亢承認近年高鐵建設的增速有所放緩，產業鏈企業也因此承壓，但產業走勢的規律是短期波動、長期平衡。但他未透露所謂的第二次發放工資的具體數額。

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責任編輯：陳建錫

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