外交部批北約在亞太挑動對抗 G7淪美國地缘戰略工具

七國集團（G7）及北約峰會討論多項中國議題，外交部官員批評北約把軍事集團引入亞太，又指G7已淪為美國維護霸權、推動地緣戰略的工具。

外交部歐洲司司長王魯彤接受央視專訪指，國與國發展關系應該致力於穩定，不應該針對第三方，更不能損害第三方的利益。亞太地區不屬於北大西洋地理範疇，中國反對任何旨在損害地區和平、破壞地區團結的行為，反對任何旨在挑動新冷戰的小圈子，特別是反對把軍事集團引入地區去挑動對抗和分裂。

中方已次明示北約，渲染所謂中國的威脅、挑戰，不會帶來它想要的安全。北約應摒棄冷戰思維和意識形態偏見，立即停止對中方的各種指責、污蔑。中方將堅定地維護自身主權、安全和發展利益，並繼續同亞太國家一道維護本地區的和平安全，不會任由別人把亞太搞亂。

針對G7提出全球基建計劃抗衡「一帶一路」，王魯彤指，各類的倡議相互之間不是一個排斥、取代的關系，而是要兼容並蓄，形成合力。中方認為不應該以建設基礎設施為由搞地緣政治私利，而是要實實在在地造福於民。他批評美國動用各種資源對中國進行圍堵打壓，鼓動盟友搞一些排他性的、封閉性的小圈子。

他又指，在這次G7峰會期間，美國仍大肆渲染所謂「民主對抗威權」的敘事，對中方的內外政策指手畫腳，進行無端指責。國際社會現在已經看得很清楚了，就是七國集團已經無力也無意應對當前世界性的挑戰和難題，已經淪為美國維護霸權、推動它地緣戰略的一個政治工具。

責任編輯：陳建錫