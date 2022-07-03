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疑因僅提香港未提祖國 張學友慶七一視頻遭央視刪除 回應指希望以理服人（第二版）

社會熱點 18:07 2022/07/03

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多位港星發文拍片慶賀「香港回歸祖國25周年紀念日」。央視平台社交賬號上載了歌神張學友的視頻，張學友稱對香港有很深的感情，相信香港今後會更好，呼籲香港加油。但網民質疑，張學友這段表述全程未提祖國和回歸。其後，官方刪除了這則視頻。

（新增張學友回應）

據內媒報道，張學友在視頻中說，「香港這25年經歷了很多，高高低低、起起伏伏，但因為我是和這個城市一起成長的，我從這裏出生，從這裏長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市會變成一個比以前更加好的城市，香港加油。」

這段視頻很快引發網民熱議，有人認為張學友這番話聽上去冠冕堂皇，但卻刻意回避了香港回歸這幾個字，對比其他香港明星的發言，張學友的祝福明顯不夠愛國，「應該提到祖國，這是每個人最真誠的表達。」還有人認為張學友的言論太虛偽，在線脫粉。

但也有網民表示，指責張學友立場問題的人「盡在歪門邪道上花功夫」，「愛國真需要被扣字眼嗎？」

張學友：作為藝人不涉政治是我的基本原則

張學友今日（3日）回覆傳媒表示：

本人（張學友）覺得我是一個愛國家，愛香港的中國人。作為藝人不涉政治是我的基本原則。我在香港出生香港長大，也希望在香港老死。正因爲我跟香港的緣份如此深，我見證了香港最黃金最輝煌的時刻，跟現在的香港比較實在是強差人意。特別在過去的幾年裡，香港經歷了黑暴，緊接著疫情，百業蕭條，人心惶惶，香港正是須要努力加油的時候，我聽過「北京加油」、「武漢加油」、「上海加油」⋯，但「香港加油」卻因為一些犯了錯誤的人用過，「黑色」「黃色」被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了「禁語」「禁色」，我個人無法理解。本人是經過香港受國家高速發展而獲益的其中一員，如果這世界真有奇蹟，能讓數以億計的貧困人口，脫貧而步入小康的中國，是本世紀最大的奇蹟，我更以身為中國人深感驕傲。本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範。所謂聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論。謝謝大家對本人（一蟻民）的言行的監督，本人會本著身為中國人在大家監督下，繼續努力做一個好人，做一個好歌手。

回應約翰遜 中國外交部：英方應正視香港已回歸祖國25年的現實

責任編輯：尹航

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