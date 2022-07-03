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新疆一品牌牛奶檢出丙二醇 市監總局要求嚴查

社會熱點 15:47 2022/07/03

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新疆麥趣爾（002719.SZ）生產的2批次純牛奶檢出丙二醇問題，經初步調查分析，為企業在生產過程中超範圍使用食品添加劑香精所致。市場監管總局要求新疆市場監管局盡快查清麥趣爾公司違法事實，依法嚴厲查處。

市監總局：企業在生產過程中超範圍使用食品添加劑香精

據中國質量新聞網報道，近日，浙江省慶元縣市場監管局公示的2022年第4期食品抽檢檢驗情況中稱，麥趣爾集團股份有限公司生產的2批次純牛奶不合格，不合格項目為丙二醇。

6月30日，麥趣爾開盤直接跌停，報7.98元。

據內媒「每日經濟新聞」報道，丙二醇被國家標準批准作為食品添加劑使用，但添加的範圍並不包含牛奶。

對於丙二醇會對人體造成怎樣的危害，是否真如所傳「長期食用會造成腎髒損傷」，報道引述科信食品與健康信息交流中心主任鍾凱指出，籠統的說「長期大量」沒有意義。關於丙二醇的安全性，能批准作為食品添加劑，已證明其很安全。他表示，健康危害基本上不存在。每天1.5克是非常保守的安全劑量，即使超過這個量，離健康危害也有很大距離。

據悉，麥趣爾牛奶中檢測出的丙二醇含量為0.32克/公斤。

食品博士、知名科普作者雲無心在社交平台發文表示，參考丙二醇的「毒性—劑量」關係，以及在其他食品中的允許用量，這兩批次牛奶中的丙二醇不至於造成危害，所以喝過的也不必糾結中毒。

國家市場監督管理總局官方微博「市說新語」今日公布，針對新疆麥趣爾集團股份有限公司生產的2批次純牛奶檢出丙二醇問題，市場監管總局高度重視，第一時間督促新疆市場監管局對麥趣爾公司開展調查，依法處置。

新疆市場監管局和昌吉市場監管局立即組織對麥趣爾公司進行調查和對產品進行抽檢，經初步調查分析，麥趣爾純牛奶中檢出丙二醇為企業在生產過程中超範圍使用食品添加劑香精所致。市場監管總局要求新疆市場監管局盡快查清麥趣爾公司違法事實，依法嚴厲查處，及時公布查處情況。

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責任編輯：尹航

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