南京銀行傳陷危機後 急披露業績安撫市場：上半年淨利增兩成

行長突然辭職、股價大跌、陷入債務危機傳言……近日，南京銀行（滬：601009）成為輿論關注焦點。對此，南京銀行今日（3日）急發布2022年半年度業績快報，成為目前第一家公布上半年經營業績快報的A股上市銀行。數據顯示，上半年該行實現營業收入按年增長16%，凈利潤增幅20%。

發布涉南京銀行虛假信息 券商首席遭開除

此外，據「南京警方」微信公眾號消息，南京市公安局玄武分局通報稱，7月1日20時許，南京銀行向公安機關報警，稱有網民散播有關南京銀行的謠言。公安機關經工作查明：6月30日18時許，網民傅某某（男，39歲），出於博眼球的目的，在小區業主微信群內發布自己編造的有關南京銀行的虛假信息造成不良影響。事發後，傅某某主動採取消除影響的措施並認錯悔過。公安機關已依法對其給予治安管理處罰。

南京銀行7月1日晚間用董事會名義發布公告稱，近日，網傳南京銀行股份有限公司有關不實信息。南京銀行鄭重聲明，相關信息為惡意造謠，公司已經向公安機關報案並將依法追究相關主體的法律責任。目前，公司經營管理一切正常，經營發展良好。

事緣當日午間，一則涉及南京銀行的群聊記錄在社交媒體快速發酵，交流內容為西部證券通信首席傅鳴非關於南京銀行的一些判斷與風險提示。

傅鳴非上述言論認為與近日南京銀行兩則人事變動相關，一是29日南京銀行行長林靜然辭任，二是東方資產總裁鄧智毅掛職南京副市長，同時協助負責處置金融風險及分管南京銀行等。

聊天記錄發酵後，傅鳴非在發朋友圈緊急致歉，聲明稱，相關群聊記錄未徵得本人同意外發傳播，內容並非其專業研究範圍，也未經證實，與事實相差很大。傅鳴非深表遺憾和歉意。

當日晚間，西部證券對此回應表示，西部證券關注到包含公司研發中心試用期員工傅鳴非的某團購微信群聊天記錄在網路上傳播，公司隨即對該員工進行了合規問詢和調查。經查，該員工於2022年6月30日晚，在團購微信群裡轉發涉及南京銀行的網路信息並存在不實言論，該員工並非銀行行業研究員，公司未授權其對銀行行業進行研究。

西部證券表示，目前公司已對該員工進行合規問責，終止了傅鳴非的試用期，同時解除公司與其在2022年2月18日簽訂的勞動合同。

南京銀行：公司經營管理一切正常

此外7月1日，南京銀行還在官網發佈啟動新章的公告，目前該公告已不可見。公告稱，因「南京銀行股份有限公司」印章使用年限較長、磨損嚴重，為便於各項工作順利開展，我行決定更換印章。新印章名稱不變，並已在南京市公安局玄武分局完成備案登記。自2022年7月1日起，啟用「南京銀行股份有限公司」新章，原印章於同日作廢銷毀。

與此同時，南京銀行火速披露2022年半年度業績快報，用數據再一次向市場證明公司經營發展良好。

截至報告期末，南京銀行的資產總額19146.22億元，較年初增加1656.75億元，增幅9.47%。今年上半年，南京銀行實現營業收入235.32億元，按年增幅16.28%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤101.50億元，按年增幅20.06%。

資產質量方面，報告期內，南京銀行持續加強風險管控，加大不良資產處置力度，資產質量主要指標保持穩定，風險抵補能力較為充足。截至今年6月末，南京銀行的不良貸款率0.90%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率395.17%，保持基本穩定。

責任編輯：蒯宇澄

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