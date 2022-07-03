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人工智能辨別黨員忠誠度？安徽研究院出AI系統識別上黨課效果

社會熱點 21:49 2022/07/03

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安徽一家智能研究院上周五（1日）發布文章表示，已研究出一套AI智能設備，可識別黨員忠誠度，判斷黨課效果，助力黨建。但之後改文章已刪除。

安徽合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院於上周五在微信公眾號發表《人工智能助力黨建！安徽這家單位研發了這套設備！》，文章稱，這套名為「智慧思政吧」的設備，可利用人工智能技術抽取面部視覺表觀特徵、腦電特徵、皮電特徵並進行協同與融合，實現對黨員接受思政教育時專注度、認可度、掌握度判斷，從而了解思政教育的效果。

研究院稱，通過人工智能技術，判斷黨課學習效果，研究院已經將人工智能技術融入到了黨的組織生活中。

【人工智能】AI進課室 浙江小學生戴頭環測專注度

外交部尚未回應「黨員地圖」  內媒急籲捉內鬼

文章還提到，黨支部創新工作方法，鼓勵支部黨員，「見縫插針」式的在「智慧思政吧」開展學習，靈活控制時間，借助人工智能技術，實現「黨課自由」。通過判斷學習效果，引導科研人員進一步堅定感黨恩、聽黨話、跟黨走的信心和決心。

該人工智能研究院官網「單位概況」資料顯示，研究院由中國科學院和安徽省共同發起建設，中國科學技術大學是人工智能研究院的依托和管理單位，中國科學技術大學先進技術研究院是人工智能研究院的前期依托建設單位，人工智能研究院由院本部和多個聯合研究中心組成。人工智能研究院是參照國家實驗室體制機制建設運行的新型研發機構，為登記設立的安徽省事業單位法人。

人工智能研究院實驗室包括有腦數據實驗室、腦功能實驗室、機器學習理論實驗室、人工智能算法實驗室、智能芯片實驗室、智能計算系統與軟件實驗室及智能機器人實驗室。

內地加強規範退休黨員 禁妄議中央方針及傳播負面言論

習近平出席共青團成立百年大會：注重發展黨員 確保紅色江山永不變色

責任編輯：袁瑋婧

 

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