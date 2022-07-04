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中國車手周冠宇F1英國站被撞飛！全靠「人字拖」保命

社會熱點 10:22 2022/07/04

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中國車手周冠宇F1英國站被撞飛！全靠「人字拖」保命

一級方程式（F1）英國站，中國首位F1正式車手周冠宇遭遇嚴重事故。周冠宇所駕駛的F1賽車受到碰撞失控翻滾，四輪朝天飛出緩衝區撞上防護欄。所幸周冠宇意識清醒，其後更在社交媒體報平安，並稱F1賽車的Halo系統救了自己一命。Halo因其獨特外型有「人字拖」之稱，究竟Halo是甚麼？怎樣保護車手安全？

周日（3日）F1英國站賽事，周冠宇代表愛快羅密歐車隊（Alfa Romeo）參賽，起步後不久即發生嚴重意外。

平治車隊的羅素（George Russell）在賽道右側失控，向左橫掃，賽道左側的周冠宇被攔腰撞個正著。

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羅素車頭把周冠宇戰車炒起，後者翻滾著地，四輪朝天，一邊自轉多圈，一邊向前滑行一段很長距離，一直衝出緩衝區，更飛過最前排的防護欄，撞上後面更高的金屬欄，才終於停下。

周冠宇戰車反轉卡在兩道圍欄中間，車頭撞至嚴重變形，前輪飛脫，場面險象橫生。

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比賽即時暫停，救援人員迅速趕到，把周冠宇送到醫療中心。愛快羅密歐車隊消息指，周冠宇意識清醒，並未遭遇骨折。

周冠宇化險為夷，F1「人字拖」立了大功。周冠宇事後在Twitter報平安，指自己安然無恙，沒有問題，感謝各位關心。「Halo今天救了我一命。」

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Halo是方程式賽車上的保護裝置，由鈦合金製造，環繞露天駕駛艙上方，從後連接車身，形成一個U型保護圈，高於車手坐下後的頭部，就像一個光環。即使賽車翻轉四輪朝天，Halo仍能避免車手頭部與外部環境碰撞，因而保護車手。

據悉，Halo重7公斤，能夠承受15倍賽車本身質量的負荷，亦即可抵受約12噸，相當一輛雙層巴士重量的衝擊力，是全車最堅固的部分。

Halo有「人字拖」之稱，是因為保護圈的正前方還有一段鈦合金向下延伸，連接車身予以支撐，由外面看上去就像人字拖。這段鈦合金在車手視線位置較薄，車手把頭側一些即可觀察前方。

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Halo從2018賽季開始引入F1，由於增加了賽車重量，還無可避免地有些阻礙車手視線，一開始就遭到反對聲音。但多次事故事實證明，Halo非常有效保護了車手安全。

周冠宇是中國首位一級方程式賽車正式車手，5月底剛過23歲生日，這是他首個F1賽季，在本次英國站排位賽晉級Q3，連續3站排位戰都超過隊友博塔斯（Valtteri Bottas）。

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責任編輯：連兆鋒

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