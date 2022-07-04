王心凌阿嬌阿Sa內地綜藝唱《星星點燈》 原唱鄭智化怒歌詞被改

王心凌、阿嬌、阿Sa等人近日在內地綜藝《乘風破浪》第三季上表演了《星星點燈》，原版歌詞「是骯髒的一片天，星星在文明的天空裡再也看不見」變成「是晴朗的一片天，總是看得見」。原唱台灣歌手鄭智化發微博稱，對「被亂改歌詞一事」表示「震驚、憤怒和遺憾」。

在7月1日播出的《乘風破浪》第三場公演上，由王心凌擔任隊長的五人小隊（王心凌、阿嬌、阿Sa、張天愛、吳謹言）表演了《星星點燈》。原版歌詞「現在的一片天，是骯髒的一片天，星星在文明的天空裡，再也看不見」變成「現在的一片天，是晴朗的一片天，星星在文明的世界裡總是看得見。」

鄭智化昨晚在微博發聲，稱關於他的經典歌曲《星星點燈》「被亂改歌詞一事，我表示震驚、憤怒和遺憾！ ​​​」事件迅速引發輿論熱議。網民這樣說：

草莓星球 ：不讓唱負面的詞就不要唱人家的歌，完全不尊重原作者 亂燉一鍋鮮 ：三十年前可以唱的歌現在不能唱了 剁逼雪夫 ：…文化閹割也不是頭一回了[可愛]還能怎麼看 就那麼看唄 晴天下雨雨天晴嘛--- ：既然非要改那就別唱人家的歌啊 墨雁洲 ：要怪也是節目組 不過改編過的歌詞也不錯吧

也有網民認為，改歌詞是節目組的行為，不應該把矛頭指向表演者。還有網民指出，改編後的歌詞在2018年就已經在央視唱過了，「那人家央視都改了，地方台也不敢不改吧…或者下次干脆別用歌詞有爭議的歌不就好了」。

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責任編輯：尹航

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