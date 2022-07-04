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【中國經濟】國家發改委據報年中摸底：穩增長壓力依然較大

經濟脈搏 10:34 2022/07/04

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官方新華社主管的《經濟參考報》周一（4日）報道，時至年中，國家發改委近來展開密集摸底，分析上半年經濟運行，部署下一步重點工作。相關會議釋放信號，當前經濟逐步向好，保持良好復甦態勢，但穩增長壓力依然較大。下一階段，助力企業滿產穩產、因地制宜出台提振消費政策、有序有效推進重大項目建設等，仍是重中之重。

官媒《證券日報》引述專家指出，下半年財政和貨幣政策還有繼續加碼的空間。

報道指出，國家發改委近日先後召開上半年經濟形勢專家、地方及行業協會視頻座談會，就當前經濟運行情況、面臨的困難問題以及應對措施建議，聽取有關單位和專家意見。

推進重大項目建設 擴大投資促消費

在經濟下行壓力加大背景下，投資對於經濟發展的支撐作用更加凸顯。國家發改委近日召開紮實推進項目前期工作、加快推進重大項目建設電視電話會議。

地方方面，浙江提到當前經濟逐步向好，保持良好復甦態勢，但部分經濟指標仍有波動，部分行業回升速度較慢。對下階段經濟恢復走勢要保持審慎樂觀，持續加力，確保經濟運行在合理區間。江蘇前日亦指出要把穩增長放在更加突出位置，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，咬定全年目標任務不動搖。

美媒：中國經濟「急救寶典」換配方 大搞這範疇東西

機構看PMI數據：後續經濟反彈或偏弱 穩增長政策仍需發力

報道指出，「著力通堵點解難點，助力企業滿產穩產，因地制宜出台提振消費政策，狠抓重大項目建設，加快形成更多實物量……下一階段，為穩定經濟平穩運行，一系列重點工作已開展部署」。

其中，上述加快推進重大項目建設電視電話會議要求，有力有序有效推進重大項目建設，積極擴大有效投資。進一步細化項目清單，把握好重點領域建設任務，加強社會資本投融資支持，促進社會資本投資健康發展。

中信證券首席經濟學家明明指出，下半年疫情影響消退後，經濟將進入填坑爬坡逐級修復的階段。在疫情壓力逐漸緩釋的假設下，穩增長政策的效果預計將在三季度突出體現，經濟向潛在水平回歸。

他認為，今年經濟復甦會有較強結構特徵。6月份作為起點，預計隨著疫情形勢的好轉，經濟復甦將會提速，預計四季度經濟增速將達到全年高點。工業生產將率先反彈，消費、服務業、地產銷售等也會進入見底回升過程。預計不均衡復甦仍會延續，需要更多的結構性措施來彌補消費等領域的短板和問題。

降LPR可期 

《證券日報》報道，展望下半年，信達證券宏觀團隊認為，貨幣政策將繼續從總量上發力，或以降LPR為抓手，再降5年期以上LPR的可能性較大，對穩房貸、穩預期的意義重大。貨幣政策也將繼續從結構上發力，進一步運用結構性貨幣政策工具，更好地支持經濟復甦。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，國內政策或將主要圍繞穩就業、穩物價、促內需和防風險展開。

在財政增量工具方面，有專家建議，要進一步超前安排基礎設施投資，持續推進減稅降費，通過特別國債等增量工具緩解財政收支壓力。

6月財新中國製造業PMI升至51.7重回擴張 新訂單增速仍偏低

內地6月官方製造業、非製造業PMI回升 重返榮枯線上方

人行：加大穩健貨幣政策實施力度 穩定宏觀經濟大盤

責任編輯：林佩怡

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