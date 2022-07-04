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美軍最高將領：大陸攻台非迫在眉睫 正密切關注局勢

國情動向 11:33 2022/07/04

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美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，大陸攻打台灣並非迫在眉睫，但美國密切關注情況。

英國廣播公司（BBC）周日（3日）報道，米利受訪時被問到是否認為北京將攻台時表示，「可能會、應該會、或許會，這些是描述此事的關鍵詞」。

米利認為，大陸明顯正在發展在某個時刻攻台的能力。至於他們是否會攻擊，這是一個政治選擇，是一個政策選擇，這那將基於北京如何評估屆時的成本風險收益。

他指出，目前沒有任何迫在眉睫的跡象或者警示，但重申美國正非常密切觀察局勢。

拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」

美參聯會主席：北京計劃2027年前具攻台能力 大陸專家這樣說

美國總統拜登5月曾表示，一旦北京侵台，美國會軍事介入捍衛台灣。後來拜登、白宮及國務卿布林肯的對華政策，均重申美國對台政策不變。

中方對於拜登的言論則表示強烈不滿和堅決反對，強調台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。中方將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，說到做到。並敦促美方停止採取任何違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定的言行。

責任編輯：林佩怡

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