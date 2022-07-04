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上海招聘市場存歧視新冠康復者 迪士尼等請人「陽過的不要」

社會熱點 13:04 2022/07/04

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上海招聘市場近日頻傳歧視新冠陽性康復者，有方艙志願者陽性康復後求職遭拒。據內地傳媒報道，有中介張貼的上海迪士尼樂園項目保安招聘信息，寫到「去過方艙、確診過陽性的不要」；上海大金空調的招聘信息也有類似字眼；富士康招聘沒提到有過陽性史的不要，但中介表明「富士康不要陽性」。

據「新聞晨報·周到上海」，一名男子今年4月從廣州到上海在方艙做志願者，期間確診為新冠陽性，出院後找不到住宿，目前露宿公園，同時想在找一份臨時工作，但不管是電子廠還是保安、快遞分揀員等，都在招聘要求裡寫到：「陽過的不要、進過方艙的不要」。其他方艙工友也遇到類似情況。

該報隨機走訪浦東和松江兩區一些勞務中介，發現迪士尼、富士康、大金等公司都「不要陽過的」。而快遞公司，有的查得嚴的就不行，有的就可以。

憂復陽拒要？

據報，浦東某職介上月28日的9頁招工信息表，共發布36項招聘信息，其中9處用人單位明確告知有過新冠陽性史的不要。

其中，上海迪士尼樂園項目保安的招聘信息中標註：有犯罪記錄，或者有精神類疾病的不要；戴眼鏡，明顯處有紋身比如手上、頸部、面部，去過方艙，確診過陽性的不要。並標明疫苗最少兩針，最好是3針。

在松江，某職介廣告欄上的招聘信息上，上海富士康沒有提到有過陽性史的不要，但員工講明「富士康不要陽性」。而上海大金空調的招聘信息，上面寫道，「要48小時核酸報告，進過方艙、陽過、做過方艙志願者的不要。」

被問到是怕復陽嗎？中介表示，「不是怕復陽怕什麼，反正所有陽過的都不要。但我估計過不了幾天都會要，不要這些陽過的，人家怎麼生活呀？」

據報記者電郵上海迪士尼公關部門和招聘部門，暫未獲回覆；多次撥打上海迪士尼公關部門人員電話，也無人接聽。

大金空調方面則回覆稱，公司在官方發布招聘要求條件時，從未將「不招收陽性康復人員及方艙志願者」作為招聘要求條件，也從未向勞務中介提出此招聘要求條件。

報道評論認為，在招工環節上，不招錄新冠陽性康復者、調閱兩個月或者更長時間的核酸檢測記錄，甚至不招錄有方艙工作經歷者，這是一種毫無道理的歧視行為，必須及時得到糾正；批評想要將新冠陽性康復者拒之門外，是不合法，也不合理，並呼籲有關部門重視，幫助受到不公正對待者。

責任編輯：林佩怡

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