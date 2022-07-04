美媒：中國經濟放緩或有助抑制全球通脹

美媒指，中國經濟減速對其他國家來說可能也有好的一面，如果前者的出口商品降價，可能使全球通脹回落。

《華爾街日報》指，由於疫情導致大規模封控和企業停工停產，中國這全球第二大經濟體的增速今年有所放緩，北京已公布了一系列刺激政策，但很多經濟學家認為，只要仍可能面臨新的封控，官方設定的2022年約5.5%的GDP增長目標就不太可能實現。其經濟增長乏力，將進一步拖累全球經濟。

Rhodium Group中國市場研究主管Logan Wright指，對全球而言，這可能意味著抗擊通脹需要調整利率的次數比當前估計的要少得多、幅度也小得多。

一方面是中國地區的供應鏈問題出現緩解，另一方面隨著通脹侵蝕家庭收入，西方對消費品的需求正在降溫，庫存過剩的中國製造商可能被迫降價。

哈佛大學經濟學家Kenneth Rogoff警告，中國的動態清零政策仍可能導致封控加強，進而對全球供應鏈中造成新的干擾。「一旦這些問題向壞的方向發展，中國肯定會輸出通脹」。中國推動基建計劃仍可能推高全球鐵礦石、銅和大宗商品價格。如果其經濟復甦力度超預期，石油和煤炭需求也會拉高。

但渣打銀行駐香港首席中國經濟學家丁爽認為，即使中國的需求確實推高了大宗商品價格，但其作為製造業大國，所生產的產品對全球通脹趨勢的影響力更大。他表示，中國製成品價格的下行壓力意味著，各種價格相關因素的淨效應將有拉低通脹的作用。

責任編輯：陳建錫