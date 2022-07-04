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日方指中俄軍艦在釣魚島附近航行 京：日方無權說三道四（更新版）

國情動向 17:09 2022/07/04

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日本共同社報道，日本政府表示，周一（4日）中俄各有1艘軍艦駛入釣魚島附近日本領海外側的「毗連區」。據報是2016年6月以來，首次發現中俄軍艦幾乎同時進入該海域。

＊17：09 新增中國外交部回應

日方向中方表示嚴重關切並抗議。中國外交部發言人趙立堅表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中方艦艇在附近海域活動正當合法，日方無權說三道四。

共同社報道，據日本防衛省稱，中國海軍的護衛艦早上7點44分前後駛入「毗連區」，6分鐘後駛離至外側。海上自衛隊護衛艦「阿武隈」號執行監視。至於在「毗連區」航行俄軍艦，於7點05分至8點16分在毗連區內航行。

據報道，俄軍艦先駛入「毗連區」，之後中國軍艦駛入。日本防衛省認為，中國軍艦可能是在採取監視俄軍艦等某種措施。

日本內閣官房副長官木原誠二表示，將堅決且冷靜地應對。外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕致電中國駐日大使館官員表示抗議，要求防止類似情況再次發生。

日相稱東亞或成烏克蘭第二 趙立堅批：想當北約亞太化急先鋒

日本防衛相岸信夫上月表示，關於中國、俄羅斯海軍艦艇似乎繞日本列島一周的航行，認為兩國彰顯軍事存在感，強調要提高警惕。

近期中日在海上問題交鋒。其中，上月日方抗議中國在東海推進氣田開發；中國外交部回應稱，中方東海油氣開發活動均位於毫無爭議的中國管轄海域，完全是中方主權權利和管轄權範圍內的事。日方不應說三道四。

責任編輯：林佩怡

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