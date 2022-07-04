東莞多區暫停樓市限購政策 但市場不太看好

繼4月、5月的鬆綁政策後，東莞多部門今日（7日）宣布暫停除特定區域以外的樓市限購措施，居民亦無需接受資格核驗，但市場不太看好新政策的效果。

東莞市住建局等多部門發布《關於加強分類指導優化住房限購政策的通知》指，即日起，限購區域調整為莞城街道、東城街道、南城街道、萬江街道等，不論是否當地戶籍的家庭，在限購區域內擁有2套及以上住房的，暫停向其銷售限購區域內的新建商品住房。除限購區域外，其他區域暫停實行住房限購政策。

同時，當地繼續實施限售政策，在通知施行之後網簽的商品住房，不論位於限購區域還是非限購區域，均須取得不動產權證滿2年後才可交易轉讓。

市住建局指，根據市場形勢變化，此次政策優化調整有利於向中心城區和核心區域以外疏導住房需求，更好落實金融支持及對剛需信貸需求的支持。根據安居客數據顯示，維持限購的幾個區域在二手樓掛牌方面，每平方米均價從2萬元（人民幣，下同）到4萬多元不等，屬於市內的較高樓價地段。

業內人士：起引導作用，但效果不大

「此次政策的『限購區域』並不包括臨深片區的虎門、長安、黃江、鳳崗和塘廈...深圳人還會像此前一樣湧入東莞樓市嗎？」美聯物業全國研究中心總監何倩茹向《第一財經》指，新政策對成交量能起到引導作用，但放眼全國，大部分城市的成交量並沒有因此而大幅飆升，「較難出現深圳客湧入東莞購房的現象，畢竟深圳本地的樓市成交也不見得活躍。」在東莞從事房產銷售6年的中介李奎亦指，當地樓市後續大漲的機會不大，現在都以剛需為主，投資比較謹慎。

有當地業主也稱，自己手上擁有4套東莞房產，其中1套在此前行情好時能賣到每平方米2萬元，現在只能賣到1.6萬元。他正在考慮要不要賣掉其中3套，因為在他看來，長期來看，手上的幾套房產或許還有比較小幅的升值潛力，但短期來看，這些房產價格大機率會繼續下跌好幾年。

報道指，東莞此前多次政策鬆綁都未迎來樓市明顯回暖，或許和當前市場邏輯變化有關，隨著樓市規模見頂，樓價大漲的歷史在不少人看來已經一去不復返。

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責任編輯：陳建錫