【內地疫情】安徽宿州今起開展三輪排查 確保三日內社會面清零

安徽周日（3日）新增29宗確診及258宗無症狀感染，均在宿州市。宿州今起一連三日開展三輪大排查，確保三日內實現社會面清零。

宿州市新增的287宗感染個案中，有30宗在靈璧縣，1宗在埇橋區，256宗在泗縣。該市疫情防控應急指揮部今日通知，主要內容以村（社區）為單位，依托「三長」（小區長、樓棟長和單元長）、網格員等現有防控組織體系，7月4日、5日、6日開展三輪大排查，全面排查核酸採集等漏檢人員、困難群眾和工作短板，確保三日內實現社會面清零。

對排查出的漏檢人員，立即組織核酸和抗原檢測，視檢測結果落實相關防控要求；對排查出的群眾實際困難，逐一上門溝通對接，分清輕重緩急，解決急難愁盼問題；對排查出的工作短板，認真研究分析，制定整改舉措。通過集中攻堅，推動疫情防控工作質效全面提升。

指揮部開通「12345疫情服務專席」，同步聽取民意、收集問題。採取「受理登記—梳理交辦—限時辦結—及時反饋」閉環受理模式，對群眾反映的合理訴求，原則上在4小時內初步辦結、及時反饋。

通知還提到，指揮部將根據核酸結果每日通報未清零的村（社區），對因排查疏漏未實現清零的單位、個人，一律嚴肅問責到位，三輪排查後仍未清零的村（社區），對包保干部和村黨組織主要負責人嚴肅問責。

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責任編輯：尹航

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