中資時裝平台SHEIN 在美面臨數十宗涉侵權訴訟

中國快時尚巨頭SHEIN面臨盜用設計指控。據美國《華爾街日報》，過去3年，SHEIN或其位於香港的母公司Zoetop Business Co.，在美國至少50宗涉嫌商標或版權侵權的聯邦訴訟中，被列為被告。

報道指出，SHEIN被列為聯邦版權或商標侵權案件被告的次數，幾乎是其競爭對手H&M的10倍。SHEIN強調，任何侵權都不是有意為之。

報道引述法庭記錄顯示，原告有在家工作的小設計師，也有零售巨頭，比如Ralph Lauren Corp.旗下一家子公司和太陽鏡生產商Oakley Inc.。有獨立設計師在社交媒體抱怨，稱自己的作品或設計未經許可出現在SHEIN銷售的產品。

今年3月，街頭服飾品牌Stussy Inc.起訴SHEIN，指控後者未經許可銷售印有其標識的襯衫和鞋子等產品。SHEIN否認指控，稱無意侵犯任何人的有效知識產權。SHEIN發言人強調，其供應商要遵守公司政策，並保證其產品不侵犯第三方知識產權；將繼續投資並改進產品審查程式；但未針對具體案件發表評論。Stussy的一名代理律師不予置評。

美國福德漢姆大學法學院教授、該校時尚法律研究所創始人Susan Scafidi表示，包括Shein在內的幾個超快時尚零售商，是設計盜版領域的新「慣犯」。而訴訟風險是這類快時尚公司做生意所面臨的一項成本。

SHEIN成立於2008年，近年迅猛增長，據報目前估值超過1,000億美元，其因服裝產品定價低廉、與網紅成功合作、每天有多達6,000款新品上架等，受到消費者的青睞。

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責任編輯：林佩怡

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