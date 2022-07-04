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美大使籲中國外交部停止散佈俄羅斯「謊言」 京反駁

國情動向 16:58 2022/07/04

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彭博報道，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）罕見呼籲中國外交部停止散佈俄羅斯的「謊言」。報道形容這是美國駐華最高外交官異常直接和公開的責難。

中國外交部發言人趙立堅回應稱，一貫散布虛假信息和謊言的是美方有關官員，而不是中方，又建議伯恩斯多和中國人民、各國民眾交流，聽聽他們的聲音。

美國駐華大使伯恩斯

趙立堅：散佈虛假信息是美官員

報道指出，伯恩斯周一（4日）在清華大學舉辦的世界和平論壇上表示，希望中國外交部發言人停止指責北約挑起俄烏戰爭，並稱那是俄羅斯的宣傳。

他希望中國外交部發言人也停止傳達有關美國生物武器實驗室的謊言，這些實驗室在烏克蘭並不存在。他並補充道，這些說法都是來自俄羅斯，惟中方照本宣科。

在北京，趙立堅在外交部例行記者會上表示，一貫散佈虛假信息和謊言的是美方的有關官員，不是中方。中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出客觀公正判斷。

他又稱，關於美國海外生物實驗室問題，包括在烏克蘭設立生物實驗室，有大量事實和依據，國際社會對此十分關切，美國有責任給世人一個交代。

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責任編輯：林佩怡

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