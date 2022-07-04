【中美角力】NASA署長聲稱中國想佔領月球 外交部批信口開河

美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）日前接受德媒採訪時警告，中國的太空計劃是一個軍事太空計劃，指中國可能登陸並佔領月球。他又指控中國偷竊別國的創意和技術，其太空站任務是學習如何摧毀別人的衛星。

中國外交部發言人趙立堅周一（4日）批評，NASA署長已經不是第一次罔顧事實、信口開河噴中國，斥美方一些官員不斷污衊中國正常合理的外空事業，中方堅決反對這種不負責任的言論。

批美挑動外空軍備競賽

趙立堅表示，作為美國航空航天部門的主管，他應該十分清楚美國太空計劃的黑歷史，批評美國在製造太空垃圾、挑動外空軍備競賽、破壞全球戰略穩定等方面發揮消極作用，對和平利用外空造成巨大威脅。

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他又指出，近年美國更公然將外空界定為作戰疆域，加快組建外空軍和外空司令部，研發部署進攻性外空武器。美方還長期消極抵制談判外空軍控法律文書，不斷強化與盟友的外空、軍事合作。另一方面，美國又在航天合作上設置障礙，肆意制裁別國航天機構出台法案，限制與中國開展航天合作與交流。

中方探索外空 為滿足國家經濟等正當需求

他表示，國際社會早已看透美方這種霸道行徑、雙標做法和虛偽言辭。中方一向倡導和平利用外空，反對外空武器化和軍備競賽，積極在外空領域推動構建人類命運共同體。中國探索外空是為了滿足國家經濟、社會、科技和安全等正當需求，中國航天事業的發展完全通過獨立自主、自力更生實現，其權益和成就不容任何質疑和抹黑。

中方敦促美方切實承擔起大國應盡的責任，認真檢視並修正美國自身在外空領域的消極言行，為維護外空持續和平與安全作出美方應有的貢獻。

責任編輯：林佩怡

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