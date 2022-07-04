【中國樓市】二手房成交參考價格已取消？西安住建局：可尊重賣方意願

西安當地中介反饋，當前二手房成交參考價格已不再作為主要標準之一。西安市住建局相關工作人員今日（4日）回應指，中介可尊重賣方意願掛牌二手房價格，目前暫停發布參考價，後續會根據市場情況不斷優化。

澎湃新聞引述上述工作人員表示，為支持剛性和改善性住房需求，促進房地產業良性循環和健康發展，5月28日西安市發佈《關於調整商品住房交易政策的有關問題的通知》，其中提到促進二手住房流通。目前部分中介平台在顯示二手房價格時可尊重賣方意願掛牌二手房價格，也可參照成交參考價掛牌。

西安於2021年7月8日發佈《關於建立二手住房成交參考價格發佈機制的通知》，《通知》指出，西安市房產交易管理中心以住宅小區為單位，充分參考二手住房網簽成交價格、評估價格等因素，經調查分析，形成二手住房成交參考價格，在西安市住房和城鄉建設局官方網站、微信公眾號等網絡平台發布。

同時，政策明確，涉及二手房交易各環節的有關機構要將二手住房成交參考價格作為參考依據，引導二手住房理性交易，穩定市場預期。房地產經紀機構、房地產網絡信息發佈平台要對已掛牌房源開展自查，下架價格虛高的二手住房房源。

隨後，西安分別於2021年7月9日及2021年10月13日發佈兩批次住宅小區二手住房成交參考價格。

不過，據西安當地中介反饋，當前二手房成交參考價格已不再作為主要標準之一。

以高新區天地源楓林意樹小區為例，該小區原是「第二批住宅小區二手住房成交參考價格」中公佈的成交參考價格最貴的一個小區。按照政府公佈的參考價，位於高新區天地源楓林意樹小區的參考價為25838元/平方米。

目前，貝殼找房平台顯示該小區6月份的參考均價為35624元/平方米，較政府公佈的參考價高出37.9％。

二手房成交參考價已不再顯示

貝殼找房經紀人表示，目前政府公布的二手房成交參考價格已經不再顯示，外網上看到的價格就是業主在售的真實價格。同樣的，安居客平台也不再顯示政府公布的該小區二手房成交參考價格。安居客平台顯示，天地源楓林意樹小區目前掛牌均價36918元/平方米，按月上漲5.12%。

目前，房天下平台仍顯示天地源楓林意樹月均價25838元/平方米，不過多數房源掛牌價超過參考均價，其中有房東掛牌價超5萬元/平方米。

根據諸葛找房數據研究中心監測數據顯示，2022年6月西安二手房掛牌量為134884套，按月微漲0.52%，按年上漲40.29%，從價格來看，2022年6月市場均價為16509元/平方米，按月上漲2.61%，按年上漲2.05%。

責任編輯：袁瑋婧