劉鶴與美財長耶倫通話 表達對取消對華加徵關稅的關切（第二版）

據新華社報道，7月5日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。

（新增中國外交部回應）

雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。雙方認為，當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。

中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持對話溝通。

美國方面，財政部在一份聲明中說，耶倫與劉鶴的對話是「坦誠而實質性的」。耶倫還在電話中對所謂的中國「不公平、非市場」的經濟做法表示擔憂。 但會議的官方宣讀 沒有提及關稅或制裁。

另外，彭博社指，拜登最快本周撤銷部份對華關稅，同時啟動新補貼調查。

外交部：取消全部對華加徵關稅 有利中美兩國

在北京，外交部發言人趙立堅表示，注意到美方新聞稿中有關指責中國「非市場貿易行為」的有關內容，美方的說法與事實不符。他指，過去40多年的事實表明，中國經濟的成功是改革開放政策的成功，也是發揮市場機製作用和發揮政府作用的有效結合的成功，這是中國經濟發展的寶貴經驗。中國的改革開放有利於中國，也有利於世界，不僅促進了中國經濟發展，也為世界經濟繁榮作出了重要貢獻。

趙立堅表示，關於關稅問題，中方的立場是一貫的明確的。取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界。據美國智庫機構測算，取消全部對華加徵關稅，將使美國通脹率下降一個百分點。在當前高通脹形勢下，早日取消對華加徵關稅，美國消費者和企業就能早受益。

美媒：拜登一句話觸動北京神經 中美轉向比拼GDP

拜登據報或本周宣布放鬆對華商品部分關稅 人民幣匯率短線漲

責任編輯：尹航

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