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觸底反彈 6月財新中國服務業PMI回升至54.5勝預期 

經濟脈搏 10:12 2022/07/05

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隨著內地疫情形勢總體改善，相關防控措施逐步放松，服務業生產經營開始恢復。6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄54.5，較5月大幅回升13.1個百分點，結束了連續三個月的收縮狀態，並升至2021年8月來最高。這意味著服務業開始觸底反彈。

分析指，修復仍是目前經濟運行的主線，但基礎尚不牢固，建議幫扶紓困政策應更多聚焦受疫情影響的企業員工、靈活就業人員以及低收入群體。

供需均回暖 惟疫情繼續抑制整體需求

此前公布的6月財新中國製造業PMI回升3.6個百分點至51.7；在兩大行業PMI同時回升的帶動下，財新中國綜合PMI上升13.1個百分點至55.3，創2021年1月以來新高，反映中國企業生產經營活動恢復增長。

財新中國PMI走勢與國家統計局一致。統計局公布的6月製造業PMI錄50.2，上升0.6個百分點，服務業PMI提高7.2個百分點至54.3，綜合PMI回升5.7個百分點至54.1。

上海出招穩就業 確保「零就業家庭」至少1人有工開

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從分項數據看，服務業供給和需求均有所回暖。6月服務業經營活動指數和新訂單指數重回擴張區間，供給改善程度好於需求。受訪企業表示，隨著防疫措施放寬，經營活動得以恢復，同時客戶數量和消費量上升，支撐銷售復甦。但疫情繼續抑制整體需求，新增訂單量未見好轉。外需方面，由於疫情和旅行限制，服務業新出口訂單指數連續第六個月落入收縮區間。

就業情況仍未見明顯改善

儘管服務業供求出現好轉，就業情況仍未見明顯改善。企業為削減成本而減少用工，同時疫情也導致部分員工離職，導致6月服務業就業指數連續第六個月低於榮枯線，不過較前兩個月輕微上升。6月服務業積壓業務量指數仍高於臨界值，但較5月略有回落。

服務業成本漲幅放緩，銷售價格繼續小幅上升。由於原料價格下降以及壓縮用工降低了成本，6月服務業投入價格指數在擴張區間回落至兩年來最低。服務業出廠價格指數連續第二個月高於榮枯線，但漲幅較5月略有放緩。調查顯示，雖然部分企業因投入成本上揚而提高收費水平，但市況相對低迷，企業定價能力受限。

雖然服務業經營活動在6月強勁反彈，但經營預期指數僅與5月持平，仍有部分企業擔心未來疫情會繼續影響經營和客戶需求。

財新智庫高級經濟學家王喆表示， 6月疫情已基本得到控制，相關管控措施亦開始放松，企業生產經營秩序逐步恢復正常，此前受疫情影響更大的服務業恢復勢頭更強。復工復產以及運輸物流的恢復首先反映在供給端，需求修復尚待時日，就業市場反饋有所遲滯，製造業企業成本壓力依然高企，盈利仍面臨挑戰。

王喆表示， 後疫情時期修復仍是目前經濟運行的主線，但基礎尚不牢固，就業市場疲弱導致居民收入和預期惡化，是市場需求修復強度有限的直接原因。因此建議幫扶紓困政策應更多聚焦受疫情影響的企業員工、靈活就業人員以及低收入群體。

6月財新中國製造業PMI升至51.7重回擴張 新訂單增速仍偏低

機構看PMI數據：後續經濟反彈或偏弱 穩增長政策仍需發力

責任編輯：尹航

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