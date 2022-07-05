彭博：拜登接近取消部分對華加徵關稅 但可能啟動反補貼調查

彭博社報道，拜登最快本周宣布取消部分對華加徵的關稅，但未下最終決定，有機會延遲。他還可能啟動一項新的反補貼調查，提高對戰略領域產品的關稅。

報道引述消息人士指，隨著美國通脤率急升，有關拜登政府正在考慮部分下調對中國3000億美元商品加徵關稅的信號屢屢顯現。拜登據稱在近幾周內與高級經濟顧問舉行了多次會議，討論如何處置特朗普時期的對華關稅。如果屬實，將標志著拜登在緩和中美兩國貿易關係方面邁出重要的第一步。

一位白宮發言人稱，政府尚未就關稅問題做出決定，希望確保關稅與「經濟和戰略」優先事項保持一致，避免不必要的提高美國人的生活成本。

消息人士又指，拜登上月表示「很快」與中國國家主席習近平對話，內閣成員建議他應利用通話機會要求北京下調對美國商品加徵的關稅，但被他否決。

另外，拜登可能因取消加徵關稅而惹惱國內工會，工會組織已表明反對任何這樣的舉動，強調關稅保護本土工廠就業。拜登已一再承諾將成為美國史上最支持工會的總統，民主黨人在年底的中期選舉中也期望得到工會支持。拜登正考慮對中國的補貼行為及其對美國經濟的損害展開新調查，以此作為施壓方式。

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責任編輯：陳建錫