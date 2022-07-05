25省2021年平均工資出爐 西部省份青海、寧夏表現突出

據中新財經不完全統計，截至7月3日，至少已有25個省份發布2021年平均工資數據。各地城鎮非私營單位就業人員年平均工資均高於城鎮私營單位就業人員年平均工資。其中，西部省份青海、寧夏表現突出，城鎮非私營單位就業人員年平均工資超過10萬元（人民幣，下同），在25個省份中分別排名第四、五位。

從各地發佈的年平均工資數據來看，在25個省份中，浙江、廣東、江蘇、青海、寧夏、重慶這6個省份，城鎮非私營單位就業人員年平均工資在10萬元大關以上。

6省城鎮非私營單位年平均工資超10萬元

國家統計局數據顯示，2021年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為106,837元，浙江、廣東、江蘇、青海超過全國平均線。

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其中，浙江暫居第一位。浙江省2021年非私營單位就業人員年平均工資為122,309元，比上年增加13,664元，扣除價格因素增長10.9%。

浙江數字經濟發達，所以IT業非常吃香。數據顯示，在城鎮非私營單位中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業年平均工資最高，達到257,631元，折合月平均工資超過2.1萬元。

值得留意的是，西部省份青海、寧夏表現突出。2021年青海、寧夏城鎮非私營單位就業人員年平均工資，分別為109,346元和105,266元，在25個省份中位居第四、五。兩省城鎮非私營單位中，年平均工資最高的都是採礦業，青海採礦業年平均工資為152,682元，寧夏採礦業年平均工資為160,833元。

廣東、浙江IT業年平均工資最高

另從城鎮私營單位就業人員年平均工資來看，2021年全國城鎮私營單位就業人員年平均工資為62,884元，廣東、浙江、江蘇這3個省份的城鎮私營單位就業人員年平均工資超過全國水平。

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其中，在25個省份中，廣東省城鎮私營單位就業人員年平均工資73231元，是目前唯一超過7萬元的地區，暫居第一位。在該省城鎮私營單位中，年平均工資最高的是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，達到14,0251元。

民營經濟發達的浙江，2021年私營單位就業人員年平均工資為69,228元，距離7萬元大關一步之遙，目前僅次於廣東。在浙江城鎮私營單位中，年平均工資最高的也是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，達到124,852元。

在廣東和浙江，不管是城鎮非私營單位還是私營單位，IT業年平均工資都是最高。一方面因為數字化、信息化迅速發展，相關人才供不應求，近年其工資水平和增速一直較高；另外一方面，加之疫情防控需要，在線消費需求旺盛，帶動互聯網和相關服務行業平均工資的增長。而廣東、浙江雲集大量互聯網企業，吸引眾多IT人才，薪資水平也成為全國的高地。

責任編輯：易燕丹

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