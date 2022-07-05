中國暫時避過了通脹 豬肉價格急升下可能功虧一簣？

國家發改委5日宣布正研究啟動投放中央豬肉儲備，並指導地方適時聯動投放儲備，形成調控合力，防範生豬價格過快上漲。有分析指，中國並未如全球主要經濟體通脹般面對嚴重的通脹問題，但近期豬肉價格急升可能改變現狀，而豬肉在中國CPI籃子食品類別中權重最大。

彭博社指，新冠疫情及隨後的俄烏戰爭導致從銅到煤炭的原材料短缺，北京一直試圖壓低大宗商品價格。但這次豬肉價格的上升，似乎代表是一個新「豬周期」的開始，這周期通常持續3至4年。高盛估計，它可能推動消費者物價指數（CPI）的增幅高於行3%的目標，使該行難以繼續維持寬鬆的貨幣政策。

中國政府在控制豬肉市場方面經驗豐富，但是要抗衡市場力量並不容易。「市場總是在自我強化。」諮詢公司Bric Agriculture Group研究主管Lin Guofa說，當大眾都認為豬似價格會上升時，他們往往就會囤積，情況可能失控。同時，防疫限制既衝擊了經濟，也令家庭預算承壓，豬肉升價顯然是雪上加霜。

文章進一步分析指，像其他大宗商品一樣，豬肉價格的主要驅動力是供需關係，而中國所面對核心問題是，去年豬肉價格暴跌，母豬遭到大量淘汰，數量從去年第三季度末到今年3月底一直下降，而一般豬隻的孕育、生長到出欄大約需要10個月，這令豬肉的短缺開始變得明顯。

飼料成本是另一個重要因素，隨著全球農作物價格飛漲，壓抑了豬農賺取的利潤，因此他們不太願意增產。近期生豬價格上升能否夠彌補成本，還有待觀察。

責任編輯：陳建錫