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三英戰呂布？俄美英法大使北京論壇舌戰火藥味十足

國情動向 11:58 2022/07/05

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三英戰呂布？俄美英法大使北京論壇舌戰火藥味十足

俄羅斯與西方因俄烏戰爭持續對抗之際，中國清華大學在北京舉辦了「世界和平論壇」，俄羅斯、美國、英國及法國駐華大使難得齊聚一堂。不出所料，美英法三國大使就俄烏戰爭聯手「招呼」俄羅斯大使，而後者獨戰三位對手也未有示弱，拿出科索沃問題指控西方雙重標準，火藥味十足。

第十屆世界和平論壇「聯合國與國際秩序」大會討論周一（4日）在北京舉行，俄羅斯駐華大使杰尼索夫（Andrey Denisov）、美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）、英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）、法國駐華大使羅梁（Laurent Bili）同台現身。俄美英法四國外交官公開交流，這場面今時今日在聯合國以外可謂相當罕見。

內地傳媒報道，論壇開始前，伯恩斯、吳若蘭和羅梁三人已台下交流，杰尼索夫則單獨站在一邊。四人上台後，杰尼索夫和伯恩斯禮貌地握了手，吸引媒體紛紛拍照。

    點擊圖片放大

但禮節是短暫的。美國駐華大使伯恩斯首先發言，很快就批評俄羅斯「沒有受到挑釁」就對烏克蘭動武，違反了《聯合國憲章》，造成了許多平民傷亡，還為世界帶來糧食危機。他並指俄羅斯是「對國際秩序的最大威脅」。

俄羅斯駐華大使杰尼索夫回應說：「我不同意美國大使說的每一句話，但出於外交禮節，我還是祝賀大使先生和在座的所有美國同事國慶快樂（7月4日美國獨立日）。」

杰尼索夫然後針對「沒有受到挑釁」，談及北約冷戰後五輪擴張，還有2014年後俄羅斯為推動《明斯克協議》所作努力及其遭到的阻力。對於平民傷亡，杰尼索夫稱這並非從今年才開始，而是從2014年起就不斷發生。

杰尼索夫說，所有事情都有兩面，「請讓我們看到事情的另一面……我出生在烏克蘭，我的母親也是烏克蘭人，我比在座的每一位不停抨擊我的國家的人都更對這場悲劇感到痛苦。」

英國駐華大使吳若蘭接著發言，批評俄羅斯「扭曲信息、制造假新聞」。她同時稱，全球糧食危機是由俄羅斯封鎖烏克蘭港口導致，而並非西方對俄制裁所導致，因為俄羅斯的食品出口獲得豁免。

杰尼索夫則反諷：「英國大使說，俄羅斯的糧食出口是被豁免的。我謝謝你們啊，你們簡直太友好了！」接下來，他同時指出，西方對俄羅斯的制裁並沒有豁免運輸、儲存、保險、裝卸等環節，而這些環節和糧食出口密切相關。至於烏克蘭，從烏克蘭向外運糧的通道是暢通的，最簡單的方法是通過白俄羅斯到波羅的海的港口。

杰尼索夫又談到難民問題，稱不僅歐洲有烏克蘭難民，俄羅斯也接到了二百萬烏克蘭難民，其中幾十萬人都是孩子。

比起伯恩斯和吳若蘭，法國駐華大使羅梁發言稍為溫和。他同樣批評俄羅斯「拒絕外交，選擇戰爭」，但同時表示法國很想改變事態進展，總統馬克龍也作出很多斡旋努力；法國希望歐洲和中國合作，推動和平解決俄烏衝突，並加強人道援助。

杰尼索夫回應說，馬克龍和普京談了一百多個小時，但法國卻單方面披露了談話內容，是一個十分「不友好的、違反外交禮節的舉動」。

四位大使之後再有第二輪較簡短交鋒。伯恩斯反覆強調俄羅斯「入侵」，吳若蘭則把重點放在了「維護主權和領土完整」。

杰尼索夫反駁：「在利比亞、伊朗、敘利亞，到底誰是侵略者？」對於主權和領土完整，「我只想說一個詞，科索沃。」他又稱，俄羅斯人民知道甚麽是對的，甚麽是錯的。「普京總統在俄羅斯有超過80%的支持率，而如果我沒有記錯，美國總統的支持率只有36%。」

論壇結束後，伯恩斯和杰尼索夫離場時都答了傳媒追問。兩人都形容會談有建設性，杰尼索夫又指論壇平衡了各方觀點，是有益的。

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