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製造業不景氣 廣東一電子廠暑期工時薪僅9元

社會熱點 12:26 2022/07/05

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日前廣東一家電子廠招募「學生工」的，卻是因為這家工廠竟開出時薪9元（人民幣，下同）低薪，引起熱議。分析稱，這除了是勞動市場剝削外，當前內地製造業不景氣也是原因。

視頻中提到，在廣東這家電子廠的招聘現場，一名男子對著一群年輕學生高聲說道：「我重申一遍，9塊1小時，9塊！超過9塊的自己找老板，接受不了的就提著行李往前走，接受的就進去填表。」男子說完，有幾個學生走了，但更多的是進去填了表格，接受這份時薪人民幣9元的工作。

有網友計算，這些學生即便一天工作10個小時，周末無休，整個月全勤，一個月也只能賺到人民幣2,700元，按內地當前生活水準，這個人工也相當於勞動剝削了。

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視頻截圖

低薪原因：用工數量萎縮加之勞動市場剝削

財新網報道稱，夏季是珠三角地區平價用工旺季。每年7月，江西、湖南、貴州、廣西等地數以萬計的學生就會來到東莞、深圳，成為各製造企業生產線上重要的勞動力。

報道提到，東莞一家企業員工說，「去年學生工是來多少招多少，14元1小時。我們門衛介紹一個，還有200元提成可拿」；「今年廠裡沒什麽訂單，一個都不招」。

財新網指出，在新冠疫情影響下，珠三角地區製造業普遍遭遇需求萎縮、原材料上漲、物流受阻等挑戰，部分外貿導向強、中低端產品為主、普工需求量較大的紡織業、消費品製造業、電子製造業更首當其衝。東莞多名勞務仲介表示，其對接的企業用工需求較往年同期約下降三至四成。

網上也有分析指出，低薪的原因可能有兩條：1.學生工數量太多，又碰上今年大多數企業效益並不好，因此產生供大於求的現象；2.勞動市場剝削太嚴重，不僅是企業，還有勞務中介也想從學生身上賺錢。

責任編輯：李冰琪

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