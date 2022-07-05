雲南一中學以是否買平板電腦分班 被責令清退違規收費244萬元

不少學校都採取分班制度，但雲南一間中學就以學生是否購買5800元（人民幣，下同）的平板電腦分班，引發熱議。經核查，該校違反教育部等部門的規定，被責令停止違規行為，並退還全部收費244萬元。

據中國政府網消息，雲南普洱市張先生通過國務院「互聯網+督查」平台反映，思茅區第四中學以是否購買平板電腦劃分「智慧班」和「傳統班」，智慧班的學生需要花5800元購買平板電腦。

國辦督查室及雲南省政府經過調查後發現，舉報情況屬實。自2020年秋季學期開始，雲南省普洱市思茅區第四中學以是否購買平板電腦為依據，將新入學的七年級學生分為智慧班和普通班，要求14個智慧班的719名學生按照5800元/套標準購買平板電腦、配套設備及資源服務。

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截至督查時，719名學生已每人繳納3400元（包括平板電腦、配套設備及第一學年資源服務費），收費總額為244.46萬元。

根據教育部等部門規定，校方「不得強制或者暗示學生及家長購買指定的教輔軟件或資料」，而「作為教學、管理工具要求統一使用的教育移動應用，不得向學生及家長收取任何費用」，加重學生家庭的負擔。

目前，普洱市有關部門已責令該校立即停止違規收費行為，取消智慧班與普通班分班，督促該校向719名學生退還全部違規收費244.46萬元，並將平板電腦、配套設備及教學資源收回供統一教學使用。同時，思茅區教育局召開全區教育系統專題會議，對第四中學違規問題予以通報批評，舉一反三組織開展違規收費問題集中排查整治行動，進一步加強監督管理。

網民表示：

除了退還，還得查查相關人員。

教書育人的地方被金錢迷糊了眼。

這破平板能值500嗎？把配置拉出來看看。

5800？用了會飛？比iPad還高級嗎？發來看看。

體育課是不是也按運動鞋分，競速班，慢跑班，散步班。

責任編輯：易燕丹

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