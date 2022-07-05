  • 30°C
香港時間 : 2022705日 (二) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雲南一中學以是否買平板電腦分班 被責令清退違規收費244萬元

社會熱點 13:03 2022/07/05

分享：

分享：

不少學校都採取分班制度，但雲南一間中學就以學生是否購買5800元（人民幣，下同）的平板電腦分班，引發熱議。經核查，該校違反教育部等部門的規定，被責令停止違規行為，並退還全部收費244萬元。

據中國政府網消息，雲南普洱市張先生通過國務院「互聯網+督查」平台反映，思茅區第四中學以是否購買平板電腦劃分「智慧班」和「傳統班」，智慧班的學生需要花5800元購買平板電腦。

國辦督查室及雲南省政府經過調查後發現，舉報情況屬實。自2020年秋季學期開始，雲南省普洱市思茅區第四中學以是否購買平板電腦為依據，將新入學的七年級學生分為智慧班和普通班，要求14個智慧班的719名學生按照5800元/套標準購買平板電腦、配套設備及資源服務。

教育部：要求9月起中小學生要學煮飯燉湯、種菜養禽等

教育部：補習機構已壓減逾八成 明年「雙減」仍為「一號工程」

截至督查時，719名學生已每人繳納3400元（包括平板電腦、配套設備及第一學年資源服務費），收費總額為244.46萬元。

根據教育部等部門規定，校方「不得強制或者暗示學生及家長購買指定的教輔軟件或資料」，而「作為教學、管理工具要求統一使用的教育移動應用，不得向學生及家長收取任何費用」，加重學生家庭的負擔。

目前，普洱市有關部門已責令該校立即停止違規收費行為，取消智慧班與普通班分班，督促該校向719名學生退還全部違規收費244.46萬元，並將平板電腦、配套設備及教學資源收回供統一教學使用。同時，思茅區教育局召開全區教育系統專題會議，對第四中學違規問題予以通報批評，舉一反三組織開展違規收費問題集中排查整治行動，進一步加強監督管理。

網民表示：
除了退還，還得查查相關人員。
教書育人的地方被金錢迷糊了眼。
這破平板能值500嗎？把配置拉出來看看。
5800？用了會飛？比iPad還高級嗎？發來看看。
體育課是不是也按運動鞋分，競速班，慢跑班，散步班。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

教育部：學科類培訓機構壓減逾九成 有效遏制其擴張亂象
2022/02/24
教育部：學科類培訓機構壓減逾九成 有效遏制其擴張亂象
教育部：補習機構已壓減逾八成 明年「雙減」仍為「一號工程」
2021/12/21
教育部：補習機構已壓減逾八成 明年「雙減」仍為「一號工程」
教育部：作業和網絡遊戲都要為保障學生睡眠「讓路」
2021/12/22
教育部：作業和網絡遊戲都要為保障學生睡眠「讓路」
教育部：要求9月起中小學生要學煮飯燉湯、種菜養禽等
2022/05/05
教育部：要求9月起中小學生要學煮飯燉湯、種菜養禽等

你可能感興趣

教育部：學科類培訓機構壓減逾九成 有效遏制其擴張亂象
17:55 2022/02/24
教育部：學科類培訓機構壓減逾九成 有效遏制其擴張亂象
教育部：補習機構已壓減逾八成 明年「雙減」仍為「一號工程」
12:22 2021/12/21
教育部：補習機構已壓減逾八成 明年「雙減」仍為「一號工程」
教育部：作業和網絡遊戲都要為保障學生睡眠「讓路」
13:59 2021/12/22
教育部：作業和網絡遊戲都要為保障學生睡眠「讓路」
網絡熱話 科技產品 iPad 學校 中學 雲南省 中國

下一篇文章

製造業不景氣 廣東一電子廠暑期工時薪僅9元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海招聘市場存歧視新冠康復者 迪士尼等請人「陽過的不要」
上海招聘市場存歧視新冠康復者 迪士尼等請人「陽過的不要」
內地再增380宗本土感染 範圍擴大至10省
內地再增380宗本土感染 範圍擴大至10省
疑因僅提香港未提祖國 張學友慶七一視頻遭央視刪除 回應指希望以理服人（第二版）
疑因僅提香港未提祖國 張學友慶七一視頻遭央視刪除 回應指希望以理服人（第二版）
【慎入】河南童頭伸出扶手電梯外被夾 頸部瞬間折成90°（有片）
【慎入】河南童頭伸出扶手電梯外被夾 頸部瞬間折成90°（有片）
中國車手周冠宇F1英國站被撞飛！全靠「人字拖」保命
中國車手周冠宇F1英國站被撞飛！全靠「人字拖」保命
王心凌阿嬌阿Sa內地綜藝唱《星星點燈》 原唱鄭智化怒歌詞被改
王心凌阿嬌阿Sa內地綜藝唱《星星點燈》 原唱鄭智化怒歌詞被改
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款