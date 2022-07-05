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中國出入境限制嚴格 亞投行擬設海外辦事處應對人才流失

經濟脈搏 12:31 2022/07/05

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中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）據報將開設北京以外首個辦事處，以應對國家嚴格的出入境限制下的人才流失，以及在業務上遭遇的阻礙。

《華爾街日報》引述消息人士指，亞投行的海外辦事處最快在今夏開業，阿聯酋首府阿布扎比是首選地之一，該行認為這樣能讓駐外人員更容易地出差，並擴大其全球影響力。這是由於中國在疫情後基本上關閉了邊境，亞投行難以派人到國外考察項目或潛在投資，同時還要面對國際人才流失的問題。

亞投行行長金立群在疫情爆發的幾個月後，一度下令全體員工必須常駐北京，並召回出國人員。但由於政策限制，國際航班數量愈來愈少，出入境要接受數周隔離，加上許多城市嚴格的封控措施，該行一直苦於應對人才流失。目前亞投行已調整政策，重新允許在國外工作，並希望海外業務能吸納人才。

該報指，近月多個外商團體都指出，中國防疫政策是留住人才的最大阻力之一，國際企業或機構不得不調整運營應這些政策，亞投行海外擴張是最新的跡象。

亞投行發言人Bob Pickard向該報證實消息，並指新辦事處將滿足該行的擴張需求，有助於拉近與客戶、項目之間的距離，未來還可能尋求開設6個辦事處。

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責任編輯：陳建錫

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