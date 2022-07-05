內地多省市壓縮開支 維持防控、民生等必要領域支出

受疫情及退稅影響，今年內地多數省份財政出現負增長，媒體消息指，包括重慶、蘇州在內的多個城市正研究壓縮支出，把資金用在防控、民生等必要領域。

第一財經從多位市級財政人士得知，在當前財政收支矛盾加劇下，地方政府已考慮壓減預算收支，包括減少政府一般性支出、部分項目支出。一般情況下，地方政府會在年初確定當年預算，但各地並未料到，今年退稅減稅規模高達2.64萬億元（人民幣，下同），加上疫情反彈、土地市場低迷同時衝擊財政收入。

為了彌補地方財政減收，中央增加了轉移支付力度，規模逼近10萬億元。但由於民生、債務、疫情防控等剛性支出不減，一些地方的財政收支矛盾不減反增。

近期各地正密集調整預算，重慶考慮採取更大力度調減非急需、非剛性支出，對市本級財力安排的支出預算，除保工資、保運轉、保基本民生等剛性支出外，合計50億元。蘇州壓減公用經費、公務接待費、 會議費、培訓費，因公出國經費，並追減各類非剛性、非緊急項目支出，統籌用於疫情、紓困等急需領域。

專家：或更多城市調整收支

昆明市財政局近日發文要求，對當地「三保」中風險地區，在「三保」支出未落實前，除應急支出外，不得支出其他事項，並調減和壓縮非剛性支出。至於上一波疫情的重災區吉林，官方近期也明令堅持過緊日子，打好「鐵算盤」、當好「鐵公雞」，大力壓減非剛性非急需支出，把有限的資金用在刀刃上。

粵開證券首席經濟學家羅志恆指，在今年超預期的疫情衝擊以及土地出讓收入下行背景下，地方財政形勢極為緊張，下階段尤其是四季度的收支矛盾將明顯加大，未來地方政府調整收支預期可能會逐步增加。通過削減非剛性和必要支出、優化支出結構，有保有壓是地方政府不得不的選擇。

他認為，下一步增量財政政策可能有三個選項，一是增發特別國債；二是上調赤字率；三是提前下發2023年專項債額度，在四季度使用。

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責任編輯：陳建錫