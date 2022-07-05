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內地人均預期壽命升至77.93歲 主要健康指標居中高收入國家前列 

社會熱點 14:07 2022/07/05

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國家衛健委周二（5日）召開新聞發布會，介紹健康中國行動實施以來的進展與成效。會上公佈，內地人均預期壽命2020年提高到77.93歲，主要健康指標居於中高收入國家前列，《「健康中國2030」規劃綱要》2020年階段性目標總體如期實現，健康中國行動2022年主要目標提前實現。

健康中國行動推進委員會辦公室副主任、國家衛生健康委規劃司司長毛群安表示，健康中國行動實施取得明顯的階段性成效。其中，健康促進政策體系基本建立。國務院成立健康中國行動推進委員會，建立健全會議調度、工作督辦、監測考核、地方試點、典型案例培育推廣等機制，實現省、市、縣聯動推進。

此外，健康風險因素得到有效控制。建立國家健康科普專家庫和資源庫、全媒體健康科普知識發布和傳播機制，圍繞健康知識普及、合理膳食、全民健身、控煙限酒、心理健康、健康環境促進等，全方位控制影響健康的風險因素。居民健康素養水平提升到25.4%，經常參加體育鍛煉人數比例達37.2%。

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全生命週期健康維護能力亦明顯提升，兒童眼保健和視力檢查服務覆蓋率達到91.7%，兒童青少年總體近視率年均下降幅度基本接近預期目標，全國報告新發職業病病例持續下降。針對心腦血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病、糖尿病等重大慢性病，以及各類重點傳染病、地方病，持續強化綜合防控措施，有效遏制發病率上升趨勢，重大慢性病過早死亡率低於全球平均水平。

另外，教育部體衛藝司副司長、一級巡視員劉培俊表示，健康中國行動實施三年來，教育系有效推進中小學健康促進專項行動，學生健康促進政策更加完善。據各地報告，目前全國中小學體育與健康教育課程的開課率接近百分之百。學生每天校內體育鍛煉時間超過一小時，國家學生體質健康標準測試達標優良率達到33%。

責任編輯：易燕丹

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