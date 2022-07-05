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廣東省委書記：強化粵港澳聯防聯控　最大限度減少疫情對經濟等影響

社會熱點 15:14 2022/07/05

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廣東省委常委會3日召開會議，省委書記李希主持會議並稱，強化粵港澳聯防聯控，最大限度減少疫情對經濟社會發展和群眾生產生活的影響。

據南方網報道，會議主題為認真學習貫徹國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的重要講話精神，研究廣東省落實意見。

會議指出，要按照中央統一部署，抓住粵港澳大灣區建設等重大歷史機遇，不斷深化粵港澳合作，為支持香港融入國家發展大局作出廣東努力、廣東貢獻。

廣東省委書記李希：強化粵港澳聯防聯控　最大限度減少疫情對經濟等影響

會議亦提到，要服從服務「一國兩制」偉大實踐，全面準確貫徹「一國兩制」方針，推動「一國兩制」實踐行穩致遠。

對於大灣區建設，會議指，攜手港澳推進粵港澳大灣區建設。堅持軟硬聯通並舉，深入實施「灣區通」工程，推動三地規則銜接和機制對接，推進基礎設施互聯互通，讓人流、物流、資金流、信息流更便捷流動。突出科技和產業合作，加快大灣區國際科技創新中心和綜合性國家科學中心建設，強化產學研創新協同，推動產業深度融合發展，實現港澳與大灣區內地城市珠聯璧合，全面提升大灣區綜合實力和競爭力。

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談及通關問題，會議稱，要強化粵港澳聯防聯控，最大限度減少疫情對經濟社會發展和群眾生產生活的影響。全力落實中央惠港惠澳政策，大力支持港澳居民特別是港澳青年到廣東就業創業，切實加強粵港澳青年人文交流，解決廣大青年面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。

責任編輯：李冰琪

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