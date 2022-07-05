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內地6月賣地金額按月升1.4倍 一二線城市表現較佳

經濟脈搏 15:37 2022/07/05

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易居研究院發表報告，6月份，全國100個城市土地（含住宅、商住、商辦用地）成交金額4015億元（人民幣，下同），按月升141%，但按年仍跌33%，一二線城市的表現較佳。業內人士認為數據仍然偏弱，但隨著房屋銷售市場的逐步復甦、房企到位資金狀況改善，下半年土地市場會有活躍的基礎。

報告顯示，當月37個一二線城市土地成交金額為3075億元，按月升188%，按年跌26%；63個三四線城市土地成交金額為941億元，按月升58%，按年跌48%。平均土地成交溢價率為4%，相比5月份2%的溢價率略有抬升。今年上半年，土地成交金額為11300億元，較去年同期跌55%。

一二線城市中，杭州是上半年土地交易規模最大的城市，但相比去年交易額仍下跌26%。取得正增長的城市，以合肥、深圳表現最好，增速達37%和36%。

數據偏弱，民企不願買地

「6月份出現交易小高峰和集中供地下的交易行情有關，數據容易拉升。」易居智庫中心研究總監嚴躍進指，即便如此，6月份的按年交易數據仍是偏弱，從房企買地意願和結構看，意願還是不強，尤其是民企。上半年土地市場的交易規模縮水嚴重，充分體現了土地市場面臨的較大壓力。

「橫向對比看，一二線城市土地交易市場明顯好於三四線城市，尤其是從今年3月份以來的交易走勢可以看出。」他指，這說明6月全國城市土地市場的拉動，更主要是得益於一二線重點城市的拉動，而三四線城市表現較為一般。而且，此次納入統計範圍的三四線城市，普遍為經濟發達或區位優勢明顯的城市，換句話說，其他一些三四線城市土地市場的壓力或更大。

責任編輯：陳建錫

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內地物業 經濟 賣地 深圳 合肥 杭州

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