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俄再暗示退出C929客機項目 中國將獨自抗衡歐美航空巨頭？

經濟脈搏 17:38 2022/07/05

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中俄合作的CR929寬體客機項目近期再次傳出壞消息，由於兩國在理念、利益分配上的分歧日益明顯，俄羅斯很有可能退作項目，中國將獨自完成研發和製造。俄副總理鮑里索夫上月底在一個論壇上表示，與中國合作的CR929項目中，俄羅斯的參與度愈來愈小，項目比沒有朝著適合俄方的方向發展。

綜合內媒報道，CR929項目是普京2014年訪華時所簽定的，其目標是在寬體客機的研製領域上，抗衡波音、空中巴士等歐美巨頭。中國選擇與俄羅斯合作，除了考慮到兩國關係，俄有研發大型寬體客機的經驗，在飛機設計、機身結構和氣動設計等有一定水平是主要原因，這些技術較難從西方國家手上取得。

中俄互指對方企圖搶奪主導權

不過合作協議簽定以來，雙方分歧愈來愈明顯，俄方據稱打算以自家在引擎技術上的優勢主導整個項目，並藉此進入中國龐大的民航市場。中國對既出錢又要出讓市場，還拿不到需要的技術，自然並不樂意。中方提出使用勞斯萊斯引擎作為選項，想藉此迫俄方釋引擎技術。今年俄烏戰爭爆發後，俄因受西方多國制裁，提出剔除西方供應商，全面使用俄方技術，中國亦不同意。CR929本身是商業客機，考慮到成本和實際操作，全面「去歐美化」亦不切實際。

俄羅斯的說法同樣指向中國，認為中國要在CR929項目佔據主導地位的企圖心愈來愈明顯，甚至早就開始為合作破裂做準備。另外，雙方幾年來在國際市場銷售規劃、機上電子系統、材料與設備採購、零部件生產地等涉及利益的問題也發生許多爭執，這些至今都還懸在空中，沒有任何解決的跡象。

有國內分析人士指，CR929項目前景很不明朗，拆伙機會很大，中國最後估計要甩開俄羅斯單幹。如同中國生產大型導彈驅逐艦和航母一樣，技術一旦突破，那接下來就是「下餃子」了。他又指，俄羅斯人一貫並不是合格的合作夥伴，近30年來兩國的技術合作成功案例泛善可陳，難產和失敗的案例倒是一大堆。

責任編輯：陳建錫

 

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