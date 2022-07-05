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Omicron BA.5殺到 西安明起關閉文娛場所、禁止堂食一周

社會熱點 18:01 2022/07/05

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陝西西安新增9宗本土病例，均屬Omicron BA.5變種，市政府宣布明日（6日）起實施為期一周的臨時性管控，關閉所有文娛場所、暫停餐廳堂食。

市政府公布，為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取早日實現病例清零。經專家研判，決定自當日零時起在全市實行臨時性管控措施：

  • 公眾娛樂休閒場所（卡拉OK、網吧、酒吧、棋牌室、劇本殺、密室逃脫、足浴店、洗浴中心、蒸拿房、茶館等）、人員聚集經營性場所（健身房、體育館、瑜珈館和各類培訓、中介機構等）、公共文化活動場所（室內景點、文化館、圖書館、博物館、影劇院等）和農村集貿市場暫停營業1周。
  • 全市各餐飲單位（含飲品店、小吃店、早餐店等，不含賓館、單位內部食堂）暫停堂食1周，嚴格落實掃碼登記等制度，可外賣訂餐及無接觸式配送。
  • 嚴控人員聚集，1周內不舉辦大型會議、各類線下培訓，嚴控群體性活動。實行「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。宗教活動場所暫時關閉。
  • 中小學、幼兒園提前放假，高校實行封閉管理，培訓機構暫停營業1周。
  • 全市所有黨政機關、企事業單位、小區、公共場所、交通工具、室外景點、餐飲單位（外賣）、商超市場等落實掃碼、測溫、戴口罩、消毒等措施。

官方稱有關控措施是為了盡可能減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險。由於Omicron傳染性更強，傳播速度更快，有一些感染者沒有症狀或症狀不典型，傳播過程中也更為隱匿。必須和時間、病毒賽跑，跑贏病毒的傳播速度，防範一切可能風險和隱患，避免造成社區傳播和爆發。

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責任編輯：陳建錫

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