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前年還領漲全國 河北「GDP第一城」唐山樓價怎樣跌入谷底？

經濟脈搏 18:46 2022/07/05

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以產煤和煉鋼聞名的唐山，是河北省內GDP排名第一的城市，當地樓市近月幾乎跌至谷底—新樓無人問津，二手樓市場叫不上價，豪宅要蝕本甩賣，連主城區新樓的去化周期也長達71個月。但約在兩年前，這個城市的樓價卻一度領漲全國，吸引著眾多投資者的目光。

2008年前後，河北開始「三年大變樣」運動，包括省會石家莊、經濟大市唐山都發生翻天覆地的變化。城市煥然一新、高樓拔地而起，但也帶來許多積壓的問題。唐山在這波「造城」下積壓了大量的庫存，直到2016年大批投資者湧入，當地樓價才猛然推高，並在一段時間內升幅領先國內多數城市。

市政府前年底在住建部約談後推出強力的調控政策，對買樓資格、首期比例、貸款等作出規限，還禁止房企排號搖號、炒作樓價上漲的不實消息。當時全國市場已開始降溫，這波調控直接令當地市場進入低溫狀態。同年底，有樓盤推盤房源直接降價每平方米5000元人民幣，一度引發購房者圍堵售樓處維權。

鋼鐵廠外遷，年輕人出走

同時，唐山近年在環保方面下狠手，許多小型鋼鐵廠逐漸倒下，一些則往港口城市搬遷，這帶走了不少工人，留下的工人收入減少，購買力也自然下跌。至於那些有選擇的年輕人，更傾向到北京等大城市發展。截至去年底，唐山常住人口769萬人，減少2.15萬人，是全國為數不多人口負增長的TOP30城市之一。

近月唐山推出了一系列利好政策，包括取消限購、限售，首套利率降至4.25%等，帶動行情稍為止跌，機構認為，這些措施有助保障市場健康穩定發展，進一步促進置業信心的恢復，帶動市場活躍度的上升，預計6月當地市場將呈現底部企穩態勢，成交規模穩中有升，成交均價短期或仍將延續小幅調整。

但有當地中介擔心，近期交易明顯增加，代表投資者正套現離場，業主都處於蝕本出售的狀態，只不過是蝕多蝕少的區別，這不是一場皆大歡喜的盛宴。

責任編輯：陳建錫

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