上海KTV又爆疫 已涉逾30人 今起3天12區開展2輪全民核酸檢測

上海剛解封一個月，這兩日又出現多起本土感染，感染者活動軌跡涉多個娛樂場所，官方今晚發佈消息指，今起三天對12個區開展「3天2檢」核酸篩查。

據上海發布官方微信，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室今晚發布消息：周日（3日）至周一，上海市連續報告多例本土陽性感染者，活動軌跡均與普陀區蘭溪路148號有關，該場所已被列為高風險區。進一步流調排查發現，該場所內相關風險人員流動頻繁，活動軌跡涉及市多個區、多個場所，存在疫情社會傳播潛在風險。為鞏固疫情防控成果，儘早發現和控制疫情風險，對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及浦東新區、嘉定區、奉賢區部分區域開展全員核酸篩查。

通知指，各區應落實屬地責任，合理組織開放社區核酸採樣點，今日至周四（7日）開展「3天2檢」（即3天內完成兩次核酸檢測，至少間隔24小時），各區要全面發動、精心組織，落實居民小區、沿街商鋪、賓（旅）館等所有人員納入篩查範圍，確保不落一戶、不漏一人。同時周末例行篩查仍按計劃開展。

各社區、各單位要強化核查力度，篩查期間，上述區域人員需持48小時內核酸陰性證明或24小時內核酸採樣證明出社區（單位、場所）。

據網傳消息，這處高風險常所是KTV，而隨後的流行病學調查發現，陽性病例與密切接觸者的足跡至少遍及5個行政區與6間KTV，傳播鏈已涉及33人。

網民叫苦連連，並指，KTV按規定並未開放，要求徹查是否違規經營。

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責任編輯：袁瑋婧