【中國樓市】深圳擬調整住房公積金貸款共同申請人的範圍

多地出台措施穩樓市。深圳擬調整住房公積金貸款共同申請人的範圍，申請人的配偶、父母、子女不論有無繳存住房公積金均可作為共同申請人。同時還明確申請人的配偶、父母、子女是購房人的，應當作為共同申請人。

公積金共同申請人範圍納配偶父母等

據深圳市住房和建設局網站，該局今日（6日）發布關於向社會公開征求《深圳市住房公積金貸款管理規定（征求意見稿）》意見的通告。新規擬明確申請人的配偶、父母、子女不論有無繳存住房公積金均可以作為共同申請人；同時還明確申請人的配偶、父母、子女是購房人的，應當作為共同申請人。

新規還提到，一是基於目前深圳市住房房價實際情況，為防範資金風險，在商轉公貸款中增加對存量商品住房（以下簡稱二手住房）的評估要求，即申請商轉公貸款的住房為二手住房的，原商業性住房按揭貸款余額應當低於以二手住房成交參考價作為重要參考計算的總價款的70%；二是增設兩項不予支持公積金貸款的情形。

內地13城實行「一人買樓全家幫」 子女購房可提取父母公積金

【中國樓市】廣東中山買新建房可提取公積金付首期

據公開資料介紹，住房公積金指國家機關和事業單位、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業和事業單位、民辦非企業單位、社會團體及其在職職工，對等繳存的長期住房儲蓄。

新增提取住房公積金 支持老舊小區項目改造政策

同日，深圳住建局還發布《關於我市住房公積金提取業務管理有關事項的通知（征求意見稿）》，其中提到，為幫助職工解決其在老舊小區改造過程中的資金負擔問題，促進建立深圳市老舊小區改造資金共擔機制，深圳住建局擬增設一項住房公積金提取政策，即明確參與出資改造納入深圳市老舊小區改造項目範圍內房屋的產權人及其配偶、父母、子女，可以申請提取其個人公積金賬戶的公積金用於支付改造費用。

同時，對申請人申請提取住房公積金的額度和頻次，以及辦理該項提取業務的辦理材料進行了明確。

在深圳之前，已有多地在公積金方面著手，推出新政策以谷樓市成交。天津、福建泉州、廣東的潮州和珠海等地，發布職工可提取公積金幫助子女或直系親屬購房的政策，可簡稱為「一人購房全家幫」政策。

【中國樓市】兩日內三城樓市送暖 舟山等地放寬公積金住房貸款

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道