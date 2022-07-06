拜登據報僅考慮取消100億美元中國貨關稅

美國盛傳近短內宣布取消部分對華加徵關稅，但有消息指，拜登暫時僅考慮取消其中的100億美元，並對中國的產業補貼啟動新一輪調查。美國國內維持關稅的呼聲高漲，貿易代表辦公室據報收到大量相關請求，尤其來自幫助拜登贏得大選的各大工會。北京已多次重申，取消全部對華加徵關稅有利於中美及全球。

美國政治新聞網站Politico引述2名消息人士指，具體的關稅減免項目正在討論，可能首先取消少部分特定商品的關稅，例如是單車等消費品。這批關稅預計價值相對較小，目前考慮的範圍僅涉特朗普時期對華徵收的3700億美元關稅中的100億美元。但整個計畫的細節尚未確認，有可能涉及3部分。

美國還將依據301條款啟動一項新關稅調查，針對中國經濟體制中大量補貼的部門，特別是半導體、電池等高科技產業，為美企創造更公平的競爭環境。

對於拜登正尋求在短期內與中國國家主席習近平舉行通話，一名資深官員透露，通話仍在安排中，內容將與關稅問題無關，而是為了確保兩國政府在溝通管道上的開放。此前亦有消息指，拜登幕僚曾建議他在通話中要求北京取消對美加徵的關稅，但拜登很快否決了該提議。

美國國內維持關稅呼聲高漲

路透社消息指，貿易代表辦公室截至周二（5日）已收到400多份要求維持關稅的請求，這些壓力正左右拜登的決策。其中有一個由24個工會組成的委員會，包括美國最大工會組織、擁有逾1100萬會員的勞聯-產聯（AFL-CIO），其要求拜登繼續執行特朗普時期的所有關稅。

報道指，拜登如果決定大幅取消關稅，將不得不背棄這關鍵的選民群體，而他從民主黨內初選到贏得總統大選，都是仰賴工會的大力支持。

中國外交部周二再次呼籲美國取消全部對華加徵關稅，並提到研究數據指，在當前高通脹形勢下，愈早取消對華加徵關稅，消費者和企業就能愈早受益。

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責任編輯：陳建錫