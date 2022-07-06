  • 28°C
香港時間 : 2022706日 (三) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登據報僅考慮取消100億美元中國貨關稅

國情動向 10:35 2022/07/06

分享：

分享：

美國盛傳近短內宣布取消部分對華加徵關稅，但有消息指，拜登暫時僅考慮取消其中的100億美元，並對中國的產業補貼啟動新一輪調查。美國國內維持關稅的呼聲高漲，貿易代表辦公室據報收到大量相關請求，尤其來自幫助拜登贏得大選的各大工會。北京已多次重申，取消全部對華加徵關稅有利於中美及全球。

美國政治新聞網站Politico引述2名消息人士指，具體的關稅減免項目正在討論，可能首先取消少部分特定商品的關稅，例如是單車等消費品。這批關稅預計價值相對較小，目前考慮的範圍僅涉特朗普時期對華徵收的3700億美元關稅中的100億美元。但整個計畫的細節尚未確認，有可能涉及3部分。

美國還將依據301條款啟動一項新關稅調查，針對中國經濟體制中大量補貼的部門，特別是半導體、電池等高科技產業，為美企創造更公平的競爭環境。

對於拜登正尋求在短期內與中國國家主席習近平舉行通話，一名資深官員透露，通話仍在安排中，內容將與關稅問題無關，而是為了確保兩國政府在溝通管道上的開放。此前亦有消息指，拜登幕僚曾建議他在通話中要求北京取消對美加徵的關稅，但拜登很快否決了該提議。

美國國內維持關稅呼聲高漲

路透社消息指，貿易代表辦公室截至周二（5日）已收到400多份要求維持關稅的請求，這些壓力正左右拜登的決策。其中有一個由24個工會組成的委員會，包括美國最大工會組織、擁有逾1100萬會員的勞聯-產聯（AFL-CIO），其要求拜登繼續執行特朗普時期的所有關稅。

報道指，拜登如果決定大幅取消關稅，將不得不背棄這關鍵的選民群體，而他從民主黨內初選到贏得總統大選，都是仰賴工會的大力支持。

中國外交部周二再次呼籲美國取消全部對華加徵關稅，並提到研究數據指，在當前高通脹形勢下，愈早取消對華加徵關稅，消費者和企業就能愈早受益。

劉鶴與美財長耶倫通話 表達對取消對華加徵關稅的關切（第二版）

拜登據報或本周宣布放鬆對華商品部分關稅 人民幣匯率短線漲

戴琪稱撤銷關稅對控制通脹作用有限 京：取消對多方有益（更新版）

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 貿易戰 科技戰 外交 經濟 補貼 通脹 拜登 特朗普 習近平

上一篇文章

【科技戰】美升級對中國芯片圍堵戰？傳華府這樣施壓荷蘭日本

下一篇文章

美國務院：布林肯將於本周G20會議期間與王毅會面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日媒：普京曾邀習近平訪俄 習以防疫為由婉拒
日媒：普京曾邀習近平訪俄 習以防疫為由婉拒
三英戰呂布？俄美英法大使北京論壇舌戰火藥味十足
三英戰呂布？俄美英法大使北京論壇舌戰火藥味十足
【中美角力】NASA署長聲稱中國想佔領月球 外交部批信口開河
【中美角力】NASA署長聲稱中國想佔領月球 外交部批信口開河
美大使籲中國外交部停止散佈俄羅斯「謊言」 京反駁
美大使籲中國外交部停止散佈俄羅斯「謊言」 京反駁
劉鶴與美財長耶倫通話 表達對取消對華加徵關稅的關切（第二版）
劉鶴與美財長耶倫通話 表達對取消對華加徵關稅的關切（第二版）
美國務院：布林肯將於本周G20會議期間與王毅會面
美國務院：布林肯將於本周G20會議期間與王毅會面
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款