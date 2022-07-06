傳美升級對中國芯片圍堵 這樣施壓荷蘭日本 京批技術恐怖主義（更新版）

中美科技戰恐升級。彭博引述知情人士透露，美國已向荷蘭施壓，要求禁止ASML（阿斯麥公司）向中國出售生產大量芯片所需的主流技術；據稱美國官員也向日本施壓，要求停止向中國芯片製造商交付相同技術。

＊16：40 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人趙立堅周三（6日）批評，這是美方濫用國家力量，倚仗技術霸權搞「脅迫外交」的又一例證，這也是典型的技術恐怖主義。

他指出，在當前全球化下，美方一再將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，對別國搞技術封鎖、技術脫鉤，只會讓其他國家更加警醒在技術上一味依靠美國行不通，這也將促使各國加快實現科技自主自立自強。

他稱，「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路」，希望有關方面秉持客觀、公正立場，從自身長遠利益和公平公正市場原則出發，獨立自主作出決定。

游說荷蘭對華停售光刻機 荷尚未同意

知情人士稱，美國官員正游說荷蘭當局禁止ASML出售一些舊款的深紫外線光刻機（DUV）。這些機器比先進技術落後一代，但仍是製造汽車、手機、電腦、機器人所需的某些非先進芯片的最常用設備。

報道指出，華盛頓提議的禁售，意在挫敗中國成為全球芯片生產領導者的計劃。若荷蘭政府同意，目前禁止發往中國的芯片製造設備範圍和類別將大幅拓寬，或令中芯國際和華虹半導體等芯片製造商受到沉重打擊。

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據稱，美國商務部副部長Don Graves，在5月底到6月初訪問荷蘭和比利時討論供應鏈問題時，提出相關要求。他期間還拜訪了ASML的總部。

知情人士表示，荷蘭政府尚未同意對ASML向中國芯片製造商的出口實施任何額外限制，因此舉或損害荷中貿易關係。ASML發言人表示，不希望對傳言進行猜測或發表評論。報道指，由於無法獲得荷蘭政府的出口許可，ASML已無法向中國出口其最先進、每台售約1.6億歐元的極紫外線光刻機。

老一代機械DUV能力較低，但在製造目前嚴重短缺的許多芯片上仍必不可少。知情人士稱，華盛頓的首要目標是禁售最先進的DUV技術。美國官員也在向日本施壓，要求停止向中國芯片商交付相同技術。日本尼康（Nikon）在這一領域是ASML的競爭對手；尼康發言人說，對此沒有相關的信息。

中國外交部發言人曾表示，美國的遏制打壓阻擋不了中國科技進步發展的步伐，只會更加堅定中國自主創新的決心和意志。在2020年初，時任中國駐荷蘭大使曾表示，如果荷蘭政府在政策取向上追隨美國，基於政治原因對中荷經貿往來施加不公平的限制，毫無疑問將會影響兩國合作。

責任編輯：林佩怡

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